Ankara’da maçlarda kitap toplama kampanyası

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Ankara’da hafta sonu oynanacak futbol maçlarına gelecek taraftarlarla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması amacıyla kitap toplama kampanyası gerçekleştirilecek.Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Dünya Kitap Günü" etkinlikleri nedeniyle 19 Mayıs Stadı’nda yarın saat 13.30’da oynanacak Spor Toto Süper Lig’deki Gençlerbirliği-Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig’de 22 Nisan Pazar günü saat 15.30’da yapılacak MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep maçını tribünden izleyecek taraftarlardan "Bir Taraftar Bir Kitap, Bir Kitap Bir Değer" kampanyasına destek istendi.Taraftarlar getirdikleri hediye kitapları, 19 Mayıs Stadyumu Gençlik Parkı girişi (A kapısı), Rüzgarlı girişi (B kapısı) ve Atatürk Kültür Merkezi girişlerindeki kitap standlarına teslim edebilecek.