Almanlar fırsatı kaçırmadı!





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Euro 2024 adaylığındaki rakibimiz Almanya’nın medyası, derbide yaşananları fırsata çevirmeyi kaçırmadı.Ülkenin en çok okunan gazetesi Bild, “İstanbul’daki derbide skandal. Yabancı bir cisim Şenol Güneş’in başına isabet etti, maç tatil edildi” derken, Türkiye’nin, Almanya ile adaylık için yarıştığını da vurguladı. Devler Ligi son 16’da Beşiktaş’ı eleyen Bayern Münih’in hocası Jupp Heynckes ise Hannover maçı öncesi derbide yaşananlar soruldu. Tecrübeli hoca ise “Şenol Güneş harika bir insan ve mükemmel bir hoca. Yaşananların futbolla ilgisi yok. Umarım bir an önce iyileşir ve en kısa zamanda tekrar takımının başında olur” diye konuştu.