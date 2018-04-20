Alişan sosyal medyadan isyan etti

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ilearasında oynana derbinin 57. dakikasında bir taraftar ile tartışan Tolga’yı sakinleştirmeye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasına tribünden atılan yabancı madde isabet etti.Acı içinde yerde kalan Şenol Güneş daha sonra ayağa kalktı. Sarı-lacivertli taraftarların tepkisinin devam etmesi tarafından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girdi. Siyah-beyazlı futbolcular ile teknik ekip de sahadan ayrıldı.Karşılaşmada 3 kez sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı oyun durmuş ve 4. kez tekrarlanınca hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girme kararı aldı. Alınan karara göre mücadele tatil edildi.Ünlü şarkıcı Alişan da olaya sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından isyan etti.Bilinçli bir şekilde maçın ilk dakikasından itibaren sahaya yabancı maddeler atıldı!!!Ben tansiyonu en yüksek olan maçlarda dahi Kadıköy’de böyle bir olaya rastlamadım!!!Her taraftarın pasoligi ve onlarca kamera var kim attıysa bulunsun ve en yüksek cezaya çarptırılsın..!!!Eğer yabancı madde atanlar provakatör degılde gerçekten FB taraftarıysa yazıklar olsun.. Mac berabere ve 10 kişi kalmış takıma bunu yapan, bırakın taraftarı insan olamaz!!!Ufak tefek olaylar her derbyde olur ama böyle birşey, üstüne basa basa söylüyorum Kadıköy’de hiç olmadı!!!Şampiyonluğu Kadıköy’de kaybettiğimiz maçtan sonra,polis araçlarını kim yaktıysa?,Rize dönüşü takım otobüsüne kim kurşun sıktıysa?,Fenerbahçe üzerine şike kumpasını kım yıktıysa?Bugun de sahayı karıştıranlar onlardır!!!!Fenerbahçe taraftarı böyle birşey yapmaz!!!!!!