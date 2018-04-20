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Ali Koç'tan eleştiri: Mete Kalkavan daha sabırlı olabilirdi

Fenerbahçe Kulübünün başkan adayı Ali Koç, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan ve 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı ile ilgili konuştu. Ali Koç, hakem Mete Kalkavan’ın maçı tamamlama konusunda daha sabırlı olabileceğini dile getirdi.

21 Nisan 2018, Cumartesi 00:42

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Bodrum’da kulüp üyeleri ile bir araya gelen Koç, derbideki olaylar ve ardından yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar yaptıkları toplantılarda önceliklerinin her zaman Fenerbahçe olduğunu vurguladıklarını ve bunun asla değişmeyeceğini belirten Koç, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz hafta yaptığım��z bir toplantıda tüm camiamıza bu olaylar yaşanmadan şöyle seslenmiştim; arkadaşlar, seçim atmosferini bir kenara bırakın, 5 haftamız var, şampiyonluk için iddialıyız, Türkiye Kupası’nda final oynama durumumuz var, THY Avrupa Ligi’nde de şampiyon olmamız söz konusu. Konsantrasyonunuzu tamamen takımlarımıza verelim. Fenerbahçe’nin itici gücü olalım. Bugün gelinen noktada dün yaşanan olaylar nedeniyle yapmamız gereken, başkanımız ve yönetim kurulumuzun etrafında kenetlenip, kulübümüzün haklarını savunmak. Zaman camiamıza her anlamda sahip çıkma zamanıdır."

Derbide yaşanan olayları büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini aktaran Ali Koç, "Stadımızda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında yaşanan olaylar ve sonrasındaki gelişmeler hepimizi derinden yaralamıştır. Olayların bildiğimiz ve bilmediğimiz yönleri var. Yakın zamanda yönetimimiz tüm gerçekleri bizlerle paylaşacaktır. İlk maçın skoruyla beraber dün akşamki maçta da rakibimizin 10 kişi kalmış olması akabinde elde etmiş olduğumuz avantajlı durum göz önüne alındığında, maçın tatil edilmesi en çok kulübümüze zarar vermiş ve derin yaralar açmıştır." ifadelerini kullandı. 

"Hayatın olağan akışına ters olaylar yaşandı"

Ali Koç, Beşiktaş maçında yaşanan olayları asla tasvip etmediklerini belirtti. Fenerbahçe’nin ligde arka arkaya aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yolunda zirveye ortak olduğu haftalarda bu olayların yaşanmasının düşündürücü ve manidar olduğunu vurgulayan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün akşam oynanan maçta hayatın olağan akışına ters olaylar yaşandı. Maçın bitmesine 33 dakika kala rakibimiz 10 kişi kalmışken taraftarlarımızın maçın ertelenmesine sebep olacak olayların içinde olması Fenerbahçe taraftarlarının davranışına ters bir durum. Ancak ne yazık ki oldu. Bunu tasvip etmemiz asla mümkün değil. Özellikle ülkemizde bugüne kadar oynanan derbi müsabakaları göz önüne alındığında, stadımızda dün akşam yaşanan olaylardan çok daha büyükleri yaşanmasına rağmen, maçların 90 dakikalık bölümlerinin tamamlandığını hatırlatmak isteriz. Biz bunlardan birinde camia olarak şampiyonluk kaybettik. İnşallah bu ve bunun gibi olaylar hızla azalarak futbol dünyamızdan silinir gider."

"Hakem daha sabırlı olabilirdi"

Ali Koç, hakem Mete Kalkavan’ın maçı tamamlama konusunda daha sabırlı olabileceğini dile getirdi. Kalkavan’ın daha önce futbolcuların yaralandığı maçları sonuna kadar oynatma eğiliminde olduğunu gördüklerini ifade eden Koç,

"Aynı rakiplerimizin statlarında, idari kadromuzdan yaralananlar olduğu maçların bile sağlıkla bitirildiğini geçmişte yine hep birlikte yaşadık. Müsabaka hakeminin, maçı tamamlama yönünde niyeti olması gerekirken, acele bir şekilde olaylar zincirine alet olması da anlaşılabilir değil. Dün maçın hakemi müsabakayı bitirmek için daha sabırlı olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Maçtan sonra kamuoyuna yansıyan görüntüler ve olaylarda çok ciddi bazı tutarsızlıkların olduğunu ve bütün bunların titizlikle incelenmesi gerektiğini de vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Bugünün dijital dünyasında her şey artık kolaylıkla tespit edilebiliyor. Passolig var, stat güvenlik kameraları var, bunların yanında da kuvvetli bir devletimiz var, emniyet teşkilatımız var. Umuyorum ki; bu kez gerekli tüm tespitler yapılıp tüm sorumlular ortaya çıkarılır. Bu konuda alınacak kararlardan önce, ilgili kurumlar ve karar verici mercilerin olaylar zincirini ve görüntüleri hassasiyetle inceleyerek, çifte standart yapmadan, adilce yaklaşması gerektiğini düşünmekteyiz. Aksi bir tutumun, kamuoyu ve camiamız nezdinde derin vicdani yaralar açacağı ortadadır. Bu olaylar şevkimizi kırdı diye sakın düşünmeyin, biz bu yolda sizlerin desteği ile emin adımlarla yürüyeceğiz, çalışmalarımıza devam edeceğiz."


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