Ali İhsan Kaynaş'ın İstanbul at yarış tahminleri

20 Nisan Cuma. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.1.AYAK: TOPANGA yüksek bir kan hattına sahip (Dr Fong-PERGOLA) Anneden Tonya ile kardeş Tonya 2.000.000₺ kazanç ile yarış hayatını tamamlayıp bundan sonra yeni şampiyonalar yetiştirmek üzere kısmağa ayrıldı.Dr.Fong ise Krıs S oğlu Amerikan menşeli aygır,yavruları arasında Semoshum Campıdıa Alberto ve Wasahof gibi başarılı safkanlar var.TOPANGA ise henüz tam olarak orijinin hakkını vermiş değil fakat bu sene 3 lüye dönmüş bu tayın adından epey söz ettireceğini düşünüyorum benim ilk planda önereceğim isimdir. KRALSIN Halis ile son koşusunda 1300 mt.de kazanırken 1.18.35 derece yaptı Harunhana binen Halis bu sefer tekrar KRALSIN’ı tercih ediyor mutlak yazılacak ayrıca İzmir’de başarılı koşuların ardından HARUNHAN hedef büyütüp İstanbul’da şans arıyor.Bu 3 Safkan’ın ardından Adana’dan gelen ALBERTO ve BECERİKLİHAN ise süpriz şansı olan taylardır.2.AYAK: Bölünen Dişilere ait Maiden koşunun ilkinde CANIMBİLSEV 11 Nisan’da Ş.1 ile başladığı koşu hayatına 1.08.56 derece ile pistten 2. ayrıldı bu gün aynı jokeyi Polat Uğur ile kazanabilir.İlk kez piste çıkacak taylardan CAMGÖZ ilginç orijini ile dikkat çekiyor Anne Cahide 80 in yavruları arasında Coşartay-Esanadolu-Şafakhanım gibi başarılı isimler ilk akla gelenler Baba ise Caş’ın ayağına çabuk oğlu Zigana. MİRA MİRA ise Budakhan ve Dadaşcan ile öz kardeş .Son olarak 1 taya da süpriz şansı veriyorum o isim ise İlşah ve İlkar ile öz kardeş olan sert binicisi Hışvan ile koşacak İLKNAZ.3.AYAK: GR.3. 23 Nisan koşusunda CANKARDEŞ bende günün Bankosu.4.AYAK: 4 yaşlı Arap atlarının Ş.2 Dişilere mahsus 2000 mt. mesafeli koşusunda Turbo’nın kızı ATALANTE ve Anneden uzun mesafelerde çok başarılı olmuş kısrak Adanus’un yavrusu JAZİL ortak favorilerim rakip olarak apranti kilo indirimli uzun mesafelerin en iyi aygırlarından Halid’in kızı FERHAL ve Anneden Gümbür Gümbür’ün Kardeşi ISLAH.5.AYAK:Bölünem Maiden’ın 2.cisinde BÜYÜKAŞK favorim Pamuk Nine ile öz kardeş PRINCESS ŞEYMA plasem BEYZAYAR ve ekürili RIFKİYE süprizlerim.6.AYAK: İstanbul’da son ayağa öyle bir yarış koymuşlar ki buraya kadar geldik ise son ayakta bizi silkeleyecekler gerçekten çok zor bir koşu mümkün olduğunca fazla at yazmak gerekiyor.Benim sıralamam şablonda.ŞABLON....6/5/3/2/14/3/9/64/3/1/23/8/2/94/9/12/11/6/7/3/5/1