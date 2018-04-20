Alanyaspor - Galatasaray maç kaç kaç? (Alanya - Gs canlı skor)

Ziraat Türkiye Kupası
'ndan elenen Süper Lig
'in lideri Galatasaray
30. hafta maçında düşme potasında yer alan Aytemiz Alanyaspor
ile deplasmanda 3 puan mücadelesi veriyor. Galatasaray zirvedeki yerini korumak için kazanmak zorunda. Bu sezon deplasmanda 7 maç kaybeden Fatih Terim'in öğrencileri rakibini yenerek kötü deplasman karnesini terse çevirmek istiyor. Mesut Bakkal yönetiminde çıkış yakalayan Alanyaspor ise Galatasaray karşısında puan ya da puanlar peşinde... Saat 19.00
’da başlayan müsabakayı hakem Ümit Öztürk
yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1
'den naklen ekranlara geliyor.
ALANYASPOR-GALATASARAY CANLI
11'LER
Aytemiz Alanyaspor:
Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas
Galatasaray:
Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
Süper Lig’de 30. haftaya Galatasaray 60 puanla lider, Aytemiz Alanyaspor ise 32 puanla 14. sırada girdi. Galatasaray’da kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemeyecek.
3 oyuncu ceza sınırında
Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.
Mağlubiyetler deplasmanda
Galatasaray, Süper Lig’de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 25 puan kaybetti.
Başakşehir tarifesi
Sarı-Kırmızılı ekip bugün Aytemiz Alanyaspor karşısına, geçen haftaki Başakşehir 11’iyle çıkacak. Kupada Akhisar’a karşı oynayan takımdan hiç memnun kalmayan Fatih hoca, orta sahayı Donk - Fernando ikilisine emanet edecek. Savunmanın göbeğinde de Serdar Aziz ve Denayer birlikte oynayacak.
Sınırda tam 8 isim var
Aytemiz Alanya’da Fabrice N’Sakala, Efecan Karaca, Tzavellas, Isaac Sackey ve Junior Fernandes, Galatasaray’da ise Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, bugün sahaya kart cezası sınırında çıkacak. Alanya haftaya Kayseri deplasmanına çıkarken, Cim Bom dev derbide Beşiktaş’ı konuk edecek.
En çok atanla yiyenin maçı
Bu sezon rakip fileleri 65 kez havalandıran Galatasaray, ligin en golcü takımı. Aytemiz Alanyaspor ise kalesinde 66 gol gören Karabük’ün ardından, 50 golle Osmanlıspor ile birlikte ligin en çok gol yiyen takımı konumunda.
Terim’in gözdesi Cim Bom’a karşı
Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan ve Fatih Terim’in gözdelerinden biri olan Emre Akbaba, bugün Aslan’a karşı galibiyet arayacak. Akbaba bu sezon ligde 11 gol atmayı başardı. Genç yetenek, 22 gollü Burak Yılmaz ve 13 gollü Umut Bulut’un ardından ligin en golcü yerlisi olarak öne çıkıyor.
Takıma duran top uyarısı
Aslan ligde son 10 golün 8’ini duran toplardan yedi. Bu alanda Karabükspor’un ardından liginen kötü ikinci takımı olan Sarı-Kırmızılı ekipte, teknik direktör Fatih Terim’den uyarı geldi. Tecrübeli hoca ayrıca, son idmanlarda öğrencilerine duran top savunması çalıştırdı.
Sorumluluk Belhanda’da
Geçen hafta Başakşehir karşısında ligde en çok koştuğu 90 dakikayı oynayan Belhanda, bugün Aytemiz Alanya karşısında da sorumluluk üstlenmeye çalışacak. Deplasman performansıyla hayal kırıklığı yaratan 28 yaşındaki futbolcu, Gomis’e yakın oynayarak skora katkıda bulunmayı hedefliyor.
Deplasmanda sıkıntı var
Bu sezon ligdeki deplasman maçları, tam anlamıyla Galatasaray’ın kabusu haline gelmiş durumda. Bugün Aytemiz Alanya’ya konuk olacak Sarı-Kırmızılı ekip, 14 dış saha mücadelesinde tam 25 puan kaybetti ve bu alanda ligin 7. sırasında yer alıyor. Ayrıca Cim Bom, puan kaybı yaşadığı bu deplasman maçlarında tam 4 kez liderliği Başakşehir’e kaptırdı. Teknik patron Fatih Terim, en azından takımı erken havaya sokabilmek için öğrencilerini karşılaşmadan 2 gün önce Alanya’ya götürdü ve hazırlıkları burada sürdürdü.
Aslan pusuya yattı
Galatasaray’da Aytemiz Alanyaspor deplasmanı hazırlıkları, dün akşam yapılan antrenmanla tamamlandı ve takım kampa girdi. Sarı- Kırmızılılar’ın son taktik provası, Alanya’daki Gold City Hotel’in tesisinde gerçekleşti. Bu idmanda önde baskı uygulamaları, kanatlardan hücum organizasyonları ve topa sahip olma çalışmaları üzerinde durulduğu öğrenildi.