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Alanyaspor - Galatasaray maç kaç kaç? (Alanya - Gs canlı skor)

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Galatasaray'da Fatih Terim, geçen hafta Başakşehir karşısında çıkan takımı bozmadı. Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (Alanya-Gs) maç kaç kaç? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde...

21 Nisan 2018, Cumartesi 19:06

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Alanyaspor - Galatasaray maç kaç kaç? (Alanya - Gs canlı skor)
Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Süper Lig'in lideri Galatasaray 30. hafta maçında düşme potasında yer alan Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 3 puan mücadelesi veriyor. Galatasaray zirvedeki yerini korumak için kazanmak zorunda. Bu sezon deplasmanda 7 maç kaybeden Fatih Terim'in öğrencileri rakibini yenerek kötü deplasman karnesini terse çevirmek istiyor. Mesut Bakkal yönetiminde çıkış yakalayan Alanyaspor ise Galatasaray karşısında puan ya da puanlar peşinde... Saat 19.00’da başlayan müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara geliyor.

ALANYASPOR-GALATASARAY CANLI

11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas

Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Süper Lig’de 30. haftaya Galatasaray 60 puanla lider, Aytemiz Alanyaspor ise 32 puanla 14. sırada girdi. Galatasaray’da kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

3 oyuncu ceza sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

Mağlubiyetler deplasmanda

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 25 puan kaybetti.

Başakşehir tarifesi

Sarı-Kırmızılı ekip bugün Aytemiz Alanyaspor karşısına, geçen haftaki Başakşehir 11’iyle çıkacak. Kupada Akhisar’a karşı oynayan takımdan hiç memnun kalmayan Fatih hoca, orta sahayı Donk - Fernando ikilisine emanet edecek. Savunmanın göbeğinde de Serdar Aziz ve Denayer birlikte oynayacak.

Sınırda tam 8 isim var

Aytemiz Alanya’da Fabrice N’Sakala, Efecan Karaca, Tzavellas, Isaac Sackey ve Junior Fernandes, Galatasaray’da ise Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, bugün sahaya kart cezası sınırında çıkacak. Alanya haftaya Kayseri deplasmanına çıkarken, Cim Bom dev derbide Beşiktaş’ı konuk edecek.

En çok atanla yiyenin maçı

Bu sezon rakip fileleri 65 kez havalandıran Galatasaray, ligin en golcü takımı. Aytemiz Alanyaspor ise kalesinde 66 gol gören Karabük’ün ardından, 50 golle Osmanlıspor ile birlikte ligin en çok gol yiyen takımı konumunda.

Terim’in gözdesi Cim Bom’a karşı

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan ve Fatih Terim’in gözdelerinden biri olan Emre Akbaba, bugün Aslan’a karşı galibiyet arayacak. Akbaba bu sezon ligde 11 gol atmayı başardı. Genç yetenek, 22 gollü Burak Yılmaz ve 13 gollü Umut Bulut’un ardından ligin en golcü yerlisi olarak öne çıkıyor.

Takıma duran top uyarısı

Aslan ligde son 10 golün 8’ini duran toplardan yedi. Bu alanda Karabükspor’un ardından liginen kötü ikinci takımı olan Sarı-Kırmızılı ekipte, teknik direktör Fatih Terim’den uyarı geldi. Tecrübeli hoca ayrıca, son idmanlarda öğrencilerine duran top savunması çalıştırdı.

Sorumluluk Belhanda’da

Geçen hafta Başakşehir karşısında ligde en çok koştuğu 90 dakikayı oynayan Belhanda, bugün Aytemiz Alanya karşısında da sorumluluk üstlenmeye çalışacak. Deplasman performansıyla hayal kırıklığı yaratan 28 yaşındaki futbolcu, Gomis’e yakın oynayarak skora katkıda bulunmayı hedefliyor.

Deplasmanda sıkıntı var

Bu sezon ligdeki deplasman maçları, tam anlamıyla Galatasaray’ın kabusu haline gelmiş durumda. Bugün Aytemiz Alanya’ya konuk olacak Sarı-Kırmızılı ekip, 14 dış saha mücadelesinde tam 25 puan kaybetti ve bu alanda ligin 7. sırasında yer alıyor. Ayrıca Cim Bom, puan kaybı yaşadığı bu deplasman maçlarında tam 4 kez liderliği Başakşehir’e kaptırdı. Teknik patron Fatih Terim, en azından takımı erken havaya sokabilmek için öğrencilerini karşılaşmadan 2 gün önce Alanya’ya götürdü ve hazırlıkları burada sürdürdü.

Aslan pusuya yattı

Galatasaray’da Aytemiz Alanyaspor deplasmanı hazırlıkları, dün akşam yapılan antrenmanla tamamlandı ve takım kampa girdi. Sarı- Kırmızılılar’ın son taktik provası, Alanya’daki Gold City Hotel’in tesisinde gerçekleşti. Bu idmanda önde baskı uygulamaları, kanatlardan hücum organizasyonları ve topa sahip olma çalışmaları üzerinde durulduğu öğrenildi.


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20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

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      -  
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1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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