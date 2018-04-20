Ahmet Ağaoğlu, Şenol Güneş’i ziyaret etti

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Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i ziyaret etti.Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında çıkan olaylar sonrası yaralanan Şenol Güneş'in tedavi gördüğü hastaneye giden Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tedavi gören tecrübeli teknik adamı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çok üzücü bir durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Çok üzücü bir hadise, bunlar sporun içinde olmaması gereken şeyler. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.