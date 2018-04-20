60 milyon TL’lik kıyım geliyor!

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Galatasaray’ın kendi evinde skor avantajına rağmen Akhisar’a yenilerek kupaya yarı finalde veda etmesi, gözleri yedek oyuncuların performansına çevirdi. Teknik direktör Fatih Terim, “Elimizde bunlar var. Hatam oyuncularıma güvenmekti” diyerek adeta büyük bir kıyımın haberini vermiş oldu. Tecrübeli hoca, takıma katkı sağlamayan ve potansiyeli olmayan oyuncularla sezon sonunda yolların ayrılmasını ve bu operasyonla açılacak maaş bütçesinin yeni transferlerde kullanılmasını istiyor. Gözden çıkarılan oyuncuların ilk etapta Carrasso, Eray, Ahmet Çalık, Koray, Hakan Balta, Latovlevici, Tarık, Tolga, Yasin ve Eren olduğu öğrenildi.Carrasso 600 bin EuroEray 1 milyon TL*Ahmet 900 bin EuroKoray 1milyon EuroHakan 1.25 milyon EuroLatovlevici 750 bin EuroTarık 1.5 milyon EuroTolga 2milyon EuroYasin 1.15 milyon EuroEren 2.15 milyon EuroToplam: 11.3 milyon Euro (57.5 milyon TL)