"3-0 olmazsa büyük sürpriz"





İlişkili Haber

UEFA'dan Fair Play açıklaması: Fenerbahçe tamam, Galatasaray beklemede





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





TFF Yönetim Kurulu da şuna karar verecek; ya bu tatil kararına ‘haklı’ ya da ‘haksız’ diyecek. Haklı derse, Beşiktaş lehine 3-0 tescil ile yeniden başlayan bir süreç yok.Ancak ikinci seçenek devreye girer, “Yeniden oynanacak” kararı çıkarsa, o zaman bir çok seçenek devreye girer. Ancak çok olasılık dahilinde değil. Örnekleri yok denecek kadar az. Yine de olursa farklı sahada taraftarlı ya da taraftarsız ihtimaline kadar her şey tekrar konuşulur.1- 6222’ye bağlı olarak savcılığa bağlı ceza durumu2- Federasyonun kurullarından PFDK’nın vereceği cezalar3- TFF Yönetim Kurulu’nun vereceği karar