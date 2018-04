23 Nisan'da bankalar tatil mi? 24 Nisan tatil mi?

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan öncesi tatil beklentisi oluştu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanacak. Özellikle öğrenciler, kamu çalışanları ve aileler, 23 Nisan'ın hangi tarihte kutlanacağını merak ediyor.2018 yılı itibariyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pazartesi gününe denk geliyor. Buna göre öğrenciler cumartesi pazar ve pazartesi olmak üzere üç gün tatil yapmış olacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı resmi açıklamasına göre her sene olduğu gibi bu sene 23 Nisan resmi tatil olacak.23 Nisan 2018 resmi tatil olması sebebiyle Gerek özel bankalar, gerekse resmi bankalar olsun o gün çalışmayacaklardır. EFT, Havale gibi işlemleriniz de bir sonraki gün hesaplara geçecektir. İşlemleri olan vatandaşlarımız ertesi gün işlemlerini halletmeleri gerekmektedir.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.Özellikle lisede eğitimine devam eden öğrencilerin merak ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı tatilinden bu senede yararlanacak. Her sene olduğu gibi kamu kurumları ve okullar bugün kapalı olacak. Pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle cumartesi pazar ve pazartesi olmak üzere liseler 3 gün tatil yapabilecek.23 Nisan resmi tatil olduğu için ülke genelinde tüm okullarda ve kamu dairelerinde işbaşı yapılmayacak. 24 Nisan günleri okul öncesi, ilk okul ve orta okullar şimdiye kadar tatil edilmişti. Gerekçesi ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine katılan öğrencilerin, 23 Nisan’ın ertesi günü dinlenmesi olarak gösteriliyordu. Ancak yönetmelik değişti ve bundan sonra 24 Nisan tatil olmayacak.MEB bu sene yayımladığı takvime göre "23 Nisan 2018 Pazartesi günü törenden sonra başlar, 23 Nisan 2018 akşamı sona erer" ifadesi yer almış, dolayısıyla bu günün tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yer verdiği bu ifadeye göre tatil olma imkanı düşük durmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir duyuru yapması halinde yeni gelişmeleri haber7.com'da sizlere duyuracağız.1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi)23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi)1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı)19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe)15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma)16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi)17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar)15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar)20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi)21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı)22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba)23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe)24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma)30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe)28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar)29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi)