Zeljko Obradovic: "Oyuncularıma iyi oynadıkları için teşekkür ediyorum"

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Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü, Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off etabının ilk maçında İspanyol temsilcisi Baskonia’yı 82-73 yenerek 1-0 öne geçtikleri maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, ilk yarıda ortaya koydukları basketbolu överek, şunları kaydetti: "Agresif basketbol oynayan bir takıma karşı kendimizi hazırladık ve ilk yarıda çok iyi oynadık. En büyük sorunumuz ilk yarıda savunma ribauntlarını alamamaktı. Bu bölüm hariç maçın gidişatı bizim için çok olumluydu. Devre arasında maçın bitmediğini konuştuk. Çok karakterli bir takım ve maça döndüler. İkinci maçta da agresif olacaklardır. Kontrol bizdeydi bu akşam. Oyuncularıma iyi oynadıkları için teşekkür ediyorum. Atmosfer muhteşemdi. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz."İlk yarıda İspanyol temsilcisini 26 sayıda tutmaları hakkında da konuşan Obradovic, "En iyi savunmayı yaptık. Onların en iyi yaptığı şeyi durdurmaya çalıştık. Onların oyununda çok fazla olumlu şey var. Bunu durdurduk." diyerek sözlerini tamamladı.Baskonia Başantrenörü, Fenerbahçe Doğuş’un ilk yarıdaki isteğine karşılık veremediklerini getirdi.Çok zor bir maç oynadıklarını vurgulayan Martinez, "Doğru başlamadık maça ve Fenerbahçe’nin isteğine karşılık veremedik. Oyuncularımla ikinci yarıdaki savaşları için gurur duyuyorum. Önümüzde 48 saat var ve hatalarımıza bakacağız." diye konuştu.