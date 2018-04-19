Yusuf Şimşek'ten olay yaratacak açıklama: Arda Turan'ı beğenmiyorum!

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Teknik direktör, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav' a konuştu. Sözlerinemaçını değerlendirerek başlayan Yusuf Şimşek, "Çok zor bir maçtı. Galatasaray adına önemi çok büyüktü. Gençlerbirliği deplasmanındaki moral bozukluğunu çabuk atlatıp güzel bir galibiyet aldılar" dedi.Şampiyonluk yarışını değerlendiren Şimşek,'nin fikstür avantajı olduğunu söyledi. Yusuf Şimşek, "Zirve yarışı iyice kızıştı. Ya Beşiktaş ya da Fenerbahçe şampiyon olsun istiyorum. İki takımın ekmeğini yedim. Fenerbahçe'nin fikstür avantajı olduğunu düşünüyorum. Her takım, her takımı yenebiliyor. Son zamanların en iyi sezonunu izliyoruz" ifadelerini kullandı.ve'a ayrı bir parantez açan Şimşek, "Arda Turan ve Fatih Hoca ikisi de gururumuz. Küçük olarak Arda'nın Fatih hocayla gidip konuşması lazım. İnşallah tez zamanda barışırlar. İki büyük ismin küs olması hiç hoş değil" şeklinde konuştu.Arda'nın performansını değerlendiren genç teknik adam, "Herkes taktiğe uymak zorunda, koşmak zorunda. Artık ofans futbolcularına tolerans yok. Arda da buna uymak zorunda. Arda'yı beğenmiyorum" açıklamasında bulundu.Fenerbahçe - Beşiktaş maçına ayrı bir parantez açan 42 yaşındaki çalıştırıcı, "Derbide Fenerbahçe'nin avantajlı taraf olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de sezon sonu seçim var. Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması için en az bir kupa kazanması lazım. Aziz Yıldırım, maçtan önce oyuncularına prim dopingi yapacaktır" ifadesini kullandı.