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Yusuf Şimşek'ten olay yaratacak açıklama: Arda Turan'ı beğenmiyorum!

Teknik direktör Yusuf Şimşek, gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Süper Lig'deki zirve yarışını değerlendiren Şimşek, Arda Turan ve Fatih Terim'e de ayrı bir parantez açtı.

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Yusuf Şimşek'ten olay yaratacak açıklama: Arda Turan'ı beğenmiyorum!
Teknik direktör Yusuf Şimşek, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav' a konuştu. Sözlerine Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirerek başlayan Yusuf Şimşek, "Çok zor bir maçtı. Galatasaray adına önemi çok büyüktü. Gençlerbirliği deplasmanındaki moral bozukluğunu çabuk atlatıp güzel bir galibiyet aldılar" dedi. 

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Şimşek, Fenerbahçe'nin fikstür avantajı olduğunu söyledi. Yusuf Şimşek, "Zirve yarışı iyice kızıştı. Ya Beşiktaş ya da Fenerbahçe şampiyon olsun istiyorum. İki takımın ekmeğini yedim. Fenerbahçe'nin fikstür avantajı olduğunu düşünüyorum. Her takım, her takımı yenebiliyor. Son zamanların en iyi sezonunu izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim ve Arda Turan'a ayrı bir parantez açan Şimşek, "Arda Turan ve Fatih Hoca ikisi de gururumuz. Küçük olarak Arda'nın Fatih hocayla gidip konuşması lazım. İnşallah tez zamanda barışırlar. İki büyük ismin küs olması hiç hoş değil" şeklinde konuştu. 

"ARDA TURAN'I BEĞENMİYORUM"

Arda'nın performansını değerlendiren genç teknik adam, "Herkes taktiğe uymak zorunda, koşmak zorunda. Artık ofans futbolcularına tolerans yok. Arda da buna uymak zorunda. Arda'yı beğenmiyorum" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçına ayrı bir parantez açan 42 yaşındaki çalıştırıcı, "Derbide Fenerbahçe'nin avantajlı taraf olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de sezon sonu seçim var. Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması için en az bir kupa kazanması lazım.  Aziz Yıldırım, maçtan önce oyuncularına prim dopingi yapacaktır" ifadesini kullandı. 


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20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
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    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
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