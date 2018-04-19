Yeni Malatyaspor tam kadro çalıştı

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Saat 11.00’de Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman tam kadro yapıldı. Hafif sakatlığından dolayı bir süredir takımdan ayrı kalande takımla çalışmalara başlarken, başarılı orta saha oyuncusununmaçında oynamasına engel bir durumun bulunmadığı belirtildi.Antrenman öncesi takımıyla bir toplantı gerçekleştiren Erol Bulut, Beşiktaş maçının önemine dikkat çekerek, kendi oyunlarını sahaya yansıtmaları halinde rakiplerinden puan alabileceklerini söyledi.Beşiktaş maçının üst sıraların kaderi bakımından da büyük önem taşıdığını belirten Bulut, “Geçen hafta son dakika golüyle sahadan 1 puanla ayrıldık. Bu hafta ise üst sıraları yakından ilgilendiren bir 90 dakikaya çıkacağız. Ayrıca bizim de çok acilen 40 puan barajını geçmemiz gerekiyor. Bu anlamda herkesin bu maça motive olması gerekiyor” dedi.Beşiktaş maçının taktiğinin çalışıldığı antrenmanda Teknik Direktör, ideal on birle yedek takıma pas ağırlıklı çift kale maç yaptırdı.İHA