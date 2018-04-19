Yakın Doğu Üniversitesi’nin şampiyonluğa inancı tam

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Bordo-beyazlı basketbolcular Olcay Çakır Turgut, Cansu Köksal, Gökçe Doğan ve Ann Wauters, Macaristan’da yarın başlayacak Dörtlü Final organizasyonu öncesi AA muhabirine açıklamada bulundu.Olcay Çakır Turgut, ev sahibi Sopron Basket’in yanı sıra Rus ekipleri UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk ile Dörtlü Final’de yer aldıklarını belirterek, "Avrupa Ligi’ndeki ilk sezonumuz. Geçen yıl Avrupa Kupası’ndaki ilk senemizde şampiyon olduk. Avrupa Ligi’ndeki ilk hedefimiz gruptan birinci çıkmaktı ve bunu başardık. Çeyrek finaldeki elemeyi de geçtik. Şimdi ilk hedefimiz Sopron Basket maçı. Sonrasında da şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi’nde ilk sezonumuzda şampiyonluğu elde etmek istiyoruz." diye konuştu.Dörtlü Final’deki ilk maçlarında karşılaşacakları ev sahibi Sopron’un mücadeleci bir ekip olduğunu vurgulayan Olcay, "Sopron Basket kadro olarak Dinamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg’dan daha güçsüz ama mücadeleci bir takım. Onların taraftarının önünde oynamak bizim için de zor olacak. Ancak biz de mücadeleci bir takımız. Yakın Doğu Üniversitesi olarak biz bir aileyiz. Takımda herkes birbirinin açığını kapatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.Olcay Çakır Turgut, yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen önemli başarılar kazandıklarını dile getirerek, "Yapılan bu yatırımın hemen sonuç vermesi bence çok özel bir durum. Bunun sonucunda çok güzel başarılar elde edildi. Türkiye’de kadın basketboluna daha çok yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bazı büyük illerimizde ne yazık ki takım yok." şeklinde görüş belirtti.Yakın Doğu Üniversitesi’nin milli oyuncusu Cansu Köksal, Dörtlü Final organizasyonundan şampiyonlukla dönmeyi hedeflediklerini dile getirdi.Geçen sezon ilk kez katıldıkları FIBA Avrupa Kupası’nda mutlu sona ulaştıklarını hatırlatan Cansu, "Kadrodaki bütün oyuncular çok değerli. Dörtlü Final’deki ilk maçımızı ev sahibi Sopron Basket ile oynayacağız. Diğer taraftaki iki Rus takımı da çok tecrübeli. Hedefimiz kupa, inşallah kupayı alıp döneriz. Takımda çok iyi bir uyum var. Geçen sezondan çok fazla değişiklik olmadan devam ediyoruz. Ben iyi şeyler olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Bordo-beyazlı oyuncu Gökçe Doğan, Avrupa Ligi’nde kupaya odaklandıklarını belirterek, "Takıma bu sene katıldım. Geçen sezondan beri inanılmaz bir başarı var. Dörtlü Final’e kaldığımızdan beri kupaya odaklanmış durumdayız. Çok istiyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. Kupayı almaya gideceğiz, bunu başarabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.Dörtlü Final’deki Rus takımlarının iyi kadrolara sahip olduğunu vurgulayan Gökçe, "Rus takımları zaten hep favori ama her şey sahada belli oluyor. Sahada göstereceğimiz mücadelenin bize başarıyı getireceğine inanıyorum. Hedefimiz mücadele ettiğimiz bütün kulvarlarda kupaları kazanmak. Şu an öncelikle hedefimiz Dörtlü Final. Ondan sonra da ligde play-off başlayacak. Yine şampiyon olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi’nin Belçikalı oyuncusu Ann Wauters da Avrupa Ligi’ndeki ilk sezonlarında Dörtlü Final’e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Oraya gittiğimizde üzerimizde bir baskının olmaması gerekiyor. İlk hedefimiz zaten Dörtlü Final’e katılmaktı, bunu başardık. Takımda iyi oyuncular olduğu için şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Oradaki baskıyı kaldırabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.Takımda çok iyi bir ortamın olduğunu anlatan Belçikalı basketbolcu, şunları kaydetti:"Buraya gelirken hiçbir zaman iş gözüyle bakmıyoruz. İçimizden geldiği şekilde çalışıyoruz. Bu organizasyon için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu da bizi başarıya götürüyor. Türkiye ligi, Avrupa’nın en iyi liglerinden biri. Dünyanın en iyi oyuncuları da buraya geliyor. Ligin böyle iyi olması Türk Milli Takımı’nı da etkiliyor. Türk oyuncular da tecrübe kazanıyor. Ben de Türkiye’de oynamaktan ve yaşamaktan dolayı kendimi çok iyi hissediyorum."