Yacine Brahimi'de Beşiktaş'a dev rakip!

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'ın yakından ilgilendiği iddia edilen'yenden de bir talibin olduğu öne sürüldü.Ada basınından'ın okuyucularıyla paylaştığı habere göre Cezayirli sol kanat oyuncusu için'un da formasını giydiğida devreye girdi.Haberde, Everton'ın geçtiğimiz yaz Brahimi için Porto'yaönerdiği fakat teklifin reddedildiği hatırlatıldı.Paris doğumlu Cezayirli futbolcunun sözleşmesi 2019 yazında sona eriyor.