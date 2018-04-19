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Türk Kalp Vakfı Senyör Tenis Turnuvası basın toplantısı yapıldı

Bu yıl 7. kez düzenlenecek Türk Kalp Vakfı Senyör Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı.

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Türk Kalp Vakfı Senyör Tenis Turnuvası basın toplantısı yapıldı
Türk Kalp Vakfı’nın 14 yılda 7. kez düzenlediği Senyör Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı, turnuvanın da yapılacağı Akatlar’da bir spor merkezinde gerçekleştirildi. 25 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında Akatlar’da yapılacak olan turnuvanın basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, vakfın başkanı Kenan Güven, onursal başkan Çetin Yıldırımakın, başkan yardımcısı Nejat Müldür ve oyuncu Merve Oflaz katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, bu yıl içerisinde okullarda sporun kalıcı hale gelmesi için interaktif çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Çocuk kalp sağlığı toplantılarını ülkemizin çeşitli şehirlerinde devam edeceğiz. Biz sporun halk sağlığına etkilerini vurgulamak için tenis ve sporun diğer dallarını vakıf olarak destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Durmuş: "TKV spor ile sağlığı bu kadar güzel anlatabilirdi"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise, tenisin her zaman herkes tarafından yapılabilecek bir spor olması adına çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, “Tenisi bizler görevli olarak yönetiyoruz. Ülke çapında anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir turnuvayı birlikte organize ettiğimiz kalp vakfının başkanları ve yöneticileri tenisi tam anlamıyla düşündüğümüz gibi anlattılar. 14 yıldır Türkiye Tenis Federasyonu’nun takviminde olan bu turnuva 7 yıldır da uluslararası arenada önemli hizmet sunuyor. Bizler Türkiye Tenis Federasyonu olarak yola çıktığımız andan itibaren hep şunu hayal ettik. Sizlerin de söylediği gibi Türkiye’nin tenis ülkesi olması adına tenisin de her zaman oynanabilir bir spor olduğunu hem kanıtlamaya çalışıp hem imkan sunmaya çalışıyoruz. Bu mantıkta gerek uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek gerek ulusal arenada tensi sporunu yaygın bir şekilde yapabilecek sesi duyurabilecek bir yapı kurmamız gerekiyordu. Bu amaçla çalışırken sporun sağlık ruhun bedenin bir bütün olduğunu sağlıklı bireylerin yetişebilmesi adına sadece bir kupa ve madalyadan ibaret olmadığını bilerek inanarak devam ediyoruz. Elbette yetenekli sporcularımız var ve olacak. Onlar Dünyanın bir numarası da olacak. Konu sağlık olunca Türk Kalp Vakfı’nın böylesi güzel bir turnuvayla spor ve sağlığı bu kadar güzel anlatılabilirdi” diye konuştu.

Toplantıda bulunan sinema oyuncusu Merve Oflaz da tenisin hayatında farklı bir yeri olduğunu ifade ederek, böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve oyuncu Merve Oflaz’a teşekkür plaketi takdim edilirken, Oflaz ve tenis hocası Korhan Akın gösteri maçı gerçekleştirdi.

İHA


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