TÜFAD'ın yeni genel başkanı Levent Erdoğan oldu

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Türkiye Futbol Adamları Derneği'nin (TÜFAD) yeni genel başkanlığına Levent Erdoğan getirildi. Levent Erdoğan, yaptığı açıklamada, Türk futbolunun uluslararası seviyede gelişimine katkı sağlayarak, Türk futbolunun tanıtılması yönündeki çalışmalarının bu dönemde de artarak süreceğini söyledi.