Trabzonspor'da keyifli günler

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Avrupa hedefi doğrultusunda yarın Sivasspor ile çok kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor’da, moraller yerinde. İlk güzel haber antrenmandan geldi. Sakatlıkları nedeniyle Osmanlı mücadelesini kaçıran Burak Yılmaz ile Onazi iyileşti. İki yıldız da çalışmalara başladı. Aynı zamanda geçen hafta cezasından dolayı oynayamayan takımın kilit ismi Okay Yokuşlu da dönüyor. İdman sonrasında ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde barbekü partisi yapıldı. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular yemekte biraraya gelirken, camiaya birlik mesajı verildi. Bordo-Mavili kulübün kurmayları, kalan 5 hafta öncesi oyunculardan maksimum puanı istedi.Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcular, dün saat 11.00'de yapılan antrenman sonrası Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen barbekü partisinde stres attı.Barbekü partisine Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, yönetim kurulu üyeleri, A takımın teknik heyet ve oyuncuları, 1461 Trabzon yönetim, teknik heyet ve futbolcuları, Kurucu üyelerden Nizamettin Algan, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Disiplin Kurulu Başkanı Alpaslan Özdemir, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ve davetliler katıldı.