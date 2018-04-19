Trabzon’a Wushu Taolu'da ilk madalya geldi

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Ankara’da düzenlenen Okullararası Wushu Taolu Türkiye Şampiyonası'na katılan Alp Kaan Bozoğlu, Gun Shu 32. Form'da aldığı üçüncülükle Trabzon’a ilk kez wushu taolu branşında madalya getiren sporcu unvanını elde etti.Wushu taolu sporunun odaklanma, denge, güç, dikkat ve öğrenme kabiliyetini geliştirmesine büyük katkı yapan bir branş olduğunun altını çizen Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Savunma ve saldırı tekniklerinin felsefi bir yaklaşım ve senkronize şekilde hayali bir dövüş sistemiyle canlandırıldığı wushu taolu branşına Trabzon’da ilgi hızlı bir şekilde artıyor. Bizde çocuklarımızın bu spora daha çok ilgi göstermesi için her türlü çabayı göstereceğiz” dedi.Alp Kaan Bozoğlu’nun çok yetenekli bir sporcu olduğunu ifade eden Antrenör Muhammet Beldüz ise “Bu branşta daha çok yeniyiz. İlk kez Trabzon’da mücadelelere katıldık, ardından Türkiye finallerine gittik. Daha çok tecrübesiz olmamıza rağmen önemli başarılar elde ettik” diye konuştu.Alp Kaan’ın yanı sıra aynı turnuvaya katılan Elif Ebrar Beldüz, Elif Gökçe Baki ve Neslihan Çelikhan’ın da 10 üzerinden en düşük 8 puan alarak az bir farkla madalyaları kaçırdığını kaydeden Beldüz, “Sporcularımız, bu işi yıllardır yapan rakiplerine şampiyon adayı olduklarını net olarak gösterdiler. Trabzon birkaç yıl içinde bu branşta söz sahibi iller arasında olacak, çünkü birbirinden yetenekli bir nesil geliyor” şeklinde konuştu.