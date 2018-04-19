  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Trabzon’a Wushu Taolu'da ilk madalya geldi

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası wushu turnuvasında il birincisi olan Alp Kaan Bozoğlu, katıldığı Wushu Taolu Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

  • - A
  • + A
Trabzon’a Wushu Taolu'da ilk madalya geldi
Ankara’da düzenlenen Okullararası Wushu Taolu Türkiye Şampiyonası'na katılan Alp Kaan Bozoğlu, Gun Shu 32. Form'da aldığı üçüncülükle Trabzon’a ilk kez wushu taolu branşında madalya getiren sporcu unvanını elde etti.
Wushu taolu sporunun odaklanma, denge, güç, dikkat ve öğrenme kabiliyetini geliştirmesine büyük katkı yapan bir branş olduğunun altını çizen Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Savunma ve saldırı tekniklerinin felsefi bir yaklaşım ve senkronize şekilde hayali bir dövüş sistemiyle canlandırıldığı wushu taolu branşına Trabzon’da ilgi hızlı bir şekilde artıyor. Bizde çocuklarımızın bu spora daha çok ilgi göstermesi için her türlü çabayı göstereceğiz” dedi.

Alp Kaan Bozoğlu’nun çok yetenekli bir sporcu olduğunu ifade eden Antrenör Muhammet Beldüz ise “Bu branşta daha çok yeniyiz. İlk kez Trabzon’da mücadelelere katıldık, ardından Türkiye finallerine gittik. Daha çok tecrübesiz olmamıza rağmen önemli başarılar elde ettik” diye konuştu.

Trabzon birkaç yıl içinde bu branşta söz sahibi iller arasında olacak

Alp Kaan’ın yanı sıra aynı turnuvaya katılan Elif Ebrar Beldüz, Elif Gökçe Baki ve Neslihan Çelikhan’ın da 10 üzerinden en düşük 8 puan alarak az bir farkla madalyaları kaçırdığını kaydeden Beldüz, “Sporcularımız, bu işi yıllardır yapan rakiplerine şampiyon adayı olduklarını net olarak gösterdiler. Trabzon birkaç yıl içinde bu branşta söz sahibi iller arasında olacak, çünkü birbirinden yetenekli bir nesil geliyor” şeklinde konuştu.

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »