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Taşçı: Bu şehirde yaşayan herkes, bu şehrin takımına destek vermeli

Kendisini ziyaret eden OMÜ’lü öğrencileri, Pazar günü oynanacak olan Samsunspor Denizlispor maçına davet eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Nereli olursa olsun, bu şehirde yaşayan herkes, bu şehrin takımına destek vermeli” dedi.

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Taşçı: Bu şehirde yaşayan herkes, bu şehrin takımına destek vermeli
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 24-30 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştireceği Türkiye Halk Oyunları Şampiyonası’nda, Samsun’u temsil edecek olan OMÜ Halk Oyunları Topluluğu, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’yı makamında ziyaret etti. Eğitmen Barış Pador ve öğrencilerine Türkiye şampiyonluğu yolunda başarılar dileyen Başkan Taşçı, tüm ekibe Samsunspor atkısı hediye edip, “Biletler benden. Bu hafta hep beraber Samsunspor-Denizlispor maçına gidiyoruz” diye konuştu.

“Bu maçı alıp ligde kalacağız”
Samsunspor’un Samsun için sadece bir futbol kulübü olmaktan öte olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Samsunspor bizim için sıradan bir futbol kulübü değil. Samsunspor bu şehrin en büyük marka değerlerinden birisi. Bu şehirde çocuklar, gözlerini Samsunspor’la açar, Samsunspor’la büyür. Samsunspor bir sevdanın adıdır. Bu anlamda en büyük sevdamız olan Samsunsporumuzu, bu hafta Denizlispor karşısında oynayacağı kader mücadelesinde yalnız bırakmayacağız. Bütün şehir kenetlendik, Pazar günü saat 13.00’te oynanacak karşılaşmayı bekliyoruz. İnşallah bu mücadeleden de başımız dik bir şekilde ayrılarak ligde kalacağız. Önümüzdeki sezon da hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız. Başarının sırrı inanmaktır. Biz kırmızı beyaz sevdamıza her zaman inandık, sonsuza kadar da inanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Hep beraber maça gidiyoruz”
Kendisini ziyaret eden öğrencilere ve eğitmen Barış Pador’a Antalya’da katılacakları şampiyonada başarılar dileyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Genç kardeşlerime Türkiye şampiyonluğu yolunda başarılar diliyorum. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden Samsun’a gelerek Ondokuz Mayıs Üniversitesinde okuyan öğrencilerimiz, Antalya’da OMÜ Halk Oyunları Topluluğu çatısı altında Samsun’u temsil edecek. Benim bu genç kardeşlerimden bir ricam var. İzmirli, Trabzonlu, Amasyalı olabilirsiniz ama Pazar günü hepinizin kalbinin, Samsunspor için atmasını istiyorum. Bu kader mücadelemizde bizlerle birlikte siz de 19 Mayıs Stadını dolduracak olan on binlerin içerisinde yer alın. Biletler benden. Bu hafta hep beraber Samsunspor-Denizlispor maçına gidiyoruz” şeklinde konuştu.

İHA


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    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
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  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
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