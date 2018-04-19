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Süper Loto sonuçları - 19 Nisan Süper Loto sonuçları

Süper Loto'da 548. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Geçen hafta Çanakkale'den bir talihli 2 haftalık devirin ardından 5.776.586,75 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu. 19 Nisan Süper Loto sonuçlarında 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye harici kazandıran numaralar ise 01 - 12 - 28 - 30 - 39 - 45 oldu. 19 Nisan Süper Loto sonuçları ve Süper Loto'ya dair herşey haberimizde...

20 Nisan 2018, Cuma 11:26

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Süper Loto sonuçları - 19 Nisan Süper Loto sonuçları
Milyonlarca vatandaşın büyük bir umut ve heyecanla beklediği Süper Loto sonuçları belli oldu. 19 Nisan Süper Loto sonuçları'nda şanslı numaralar 01 - 12 - 28 - 30 - 39 - 45 oldu. Geçen hafta 2 haftalık devir tek bir kişiye çıktıktan sonra gözler Milli Piyango sorgulama sayfasında çevrilmişti. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar 19 Nisan sonuçlarında aradıklarını bulamadı. 1.681.587,43 TL'lik ikramiye gelecek haftalara devir etti. Süper Loto sonuçları ve Süper Loto'ya dair tüm detaylar haberimizde... 

Süper Loto ile ilgili tüm detaylar 21.30'da haberimizde olacak.
 

19 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI


01 - 12 - 28 - 30 - 39 - 45


6 bilen kişi sayısı: 1. devir             Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.681.587,43 TL
5 bilen kişi sayısı: 50                    Kişi başına düşen ikramiye tutarı:  10.463,30 TL
4 bilen kişi sayısı: 2.684               Kişi başına düşen ikramiye tutarı:  209,15 TL
3 bilen kişi sayısı: 60.862             Kişi başına düşen ikramiye tutarı:  15,95 TL


Süper Loto ne zaman çekililir? 


Süper Loto her hafta Perşembe günü Milli Piyango İdaresi'nde gerçekleştirilen çekiliş ile belli olur. Çekiliş saat 21.15'de noter huzurunda yapılır.
 

Süper Loto Nereden Oynanır? 


Süper Loto yetkili Sayısal Oyun bayilerinden oynanabilir. Bayililer şu alanlarda çalışıyor olmak zorundadır; Gazeteciler, tekel ürünleri satanlar, süpermarketler, marketler, kuruyemişçiler, büfeler, cep telefonu satıcıları, bilgisayar ve/ya müzik CD’si satanlar, Spor Toto, Ganyan bayileri. Oyuna ait kuponlar ve oyunu oynayacağınız terminaller, sadece bu işlerle iştigal eden ve yetkili Sayısal bayiliği almış olan işyerlerinde bulunur. Süper Loto fiyatı Milli Piyango İdaresince belirlenir.
 

Süper Loto ikramiyeleri nereden alınır? 


Üç ve dört sayı kombinasyonu tutturan talihlilere ödemeler bayi kanalıyla yapılır. Beş bilen talihlilere ödeme bayi yada Milli Piyango İdaresince yapılır. Altı bilen talihlilerse ödemeyi direkt Milli Piyango Genel Müdürlüğünden alırlar. Çıkan ikramiyeler için zaman aşımı bir yıldır. Bu süre zarfında tahsil edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrayacağından tahsil edilemeyecektir. Kabul edilmeyecek olan sahte, üzerinde oynama yapılmış, zarar görmüş, zaman aşımına uğramış veya iptal edilmiş biletler için ödeme yapılmaz. Bir bilete ödeme yapılabilmesi için, mutlaka çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve ayrıca arka yüzündeki bilet no’sunun net okunacak kadar iyi durumda olması gerekir. 18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. İkramiye çıkan biletlerine ödeme yapılmasını isteyemezler. 18 yaşından küçüklere Süper Loto 6/54 oynatmak suçtur.
 

Süper Loto nasıl oynanır?


Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.
 

Süper Loto kolon fiyatı


Süper Loto kolon fiyatı 2 TL’dir. Yukarıda yazıldığı gibi bir kolonda sıralanmış 1′den 54′e kadar sayılardan altı adet işaretleyerek tek kolon oynamış olursunuz. Bir biletle toplam 6 kolon oynayabilirsiniz. İsterseniz altısını da doldurarak şansınızı arttırırsınız. Fakat Süper Loto kolon fiyatı 1 TL iken, tek seferde tüm kolonları oynadığınız taktirde, Süper Loto kupon fiyatı olan 6 TL’yi ödersiniz. OYUN TÜRÜ KOLON FİYATI Süper Loto 6/54 2 TL Sayısal Loto 6/49 1.5 TL On Numara 1 TL Şans Topu 5+1 1 TL
 

Süper Loto Biletinize Dikkat Edin 


Biletinizi aldığınızda işaretlediğiniz sayıların terminal tarafından bilete doğru şekilde basıldığını gözle kontrol edin. Bileti katlamayın, buruşturmayın ve asla yırtmayın. Yırtılmış biletler tamamen geçersiz sayılırlar! Biletinizi başkasına vermeyin ve çekiliş sonuçları açıklanana kadar her biletin kazanan bilet değerinde olduğunu unutmayın.
 

Bilet Üzerinin İmzalanmasının Hukuki Bağlayıcılığı Var mıdır? 


Milli Piyango İdaresinin gerçekleştirdiği şans oyunlarının hepsinde geçerli olmak üzere; Resmi belge sayılan biletlerin arkasına, isim, soyad yazılarak imzalanması tavsiye olunur. Bu bir güvenlik önlemidir ve hukuki bağlayıcılığı da vardır! Zaten, şanslı katılımcılar özüllerini almak üzere MPİdaresi yada herhangi bir şubesine başvurduklarında. Biletleri sahiplenmeleri ve kendilerinin olduğunu ispat etmeleri için, biletlerinin arkasına isim, soyad yazarak imzalamaları istenir. Biletler haricinde sayısal oyunlarda kullanılan kuponlar ise sadece bir oyun oynama aracıdır.
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Süper Loto'da Bilet Ortaklığı Mümkün müdür? 


Evet mümkündür! Bununla ilgili olarak, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere “Bilet ortaklığı, Piyango bileti üzerindeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder.” Milli Piyango yetkilileri bilet üzerinde imzası olan kişi gelmedikçe ikramiyenin ödenmediğini de belirtmektedirler.


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7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
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10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
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