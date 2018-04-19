Süper Lig'de 30. hafta hakemleri açıklandı

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'de 30'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemleri belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, maçların programı ve hakemler şöyle;