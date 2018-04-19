Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta maç programı

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Spor Toto 1. Lig’de 32. hafta heyecanı, Altınordu ile Grandmedical Manisaspor arasında yarın İzmir’de yapılacak karşılaşmayla başlayacak.Bornova Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati 18.00. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de 32. haftanın maç programı şöyle:18.00 Altınordu-Grandmedical Manisaspor (Bornova)13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Elazığ Atatürk)15.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)15.00 Gaziantepspor-Eskişehirspor (Gaziantep)13.00 Samsunspor-Denizlispor (Yeni Samsun 19 Mayıs)15.30 MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep (Ankara 19 Mayıs)15.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)18.00 Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)18.00 Çaykur Rizespor-Akın Çorap Giresunspor (Çaykur Didi)