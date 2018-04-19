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Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’İn 1 yıl 8 ay hapsi isteniyor

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, 2011 yılında bir barda karıştığı kavga nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, denetim süresi içinde başka bir suç işlediği gerekçesiyle kaldırıldı. Mahkeme, Rüzgar Çetin hakkında daha önce verdiği 1 yıl 8 aylık hapis cezası hükmünü açıkladı.

19 Nisan 2018, Perşembe 12:46

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Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’İn 1 yıl 8 ay hapsi isteniyor
İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi, 2011’de “Kasten yaralama” suçundan Rüzgar Çetin hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek bu hükmün açıklanmasını geri bırakma kararı verdi. Mahkeme, Çetin hakkında 5 yıllık denetim süresi koydu. Çetin, 5 yılllık dönem içerisinde herhangi kasıtlı bir suç işlemezse bu cezası düşecekti. Ancak 2 yıl sonra Rüzgar Çetin, Asmalımescit’te bir kavgaya karıştı. Bu olay nedeniyle Çetin, İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak “Kasten yaralama ve SMS ile tehdit” suçlarından toplam 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Bu karar da kesinleşti.

ESKİ SUÇTAN YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

5 yıllık süre içinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarını ihlal etmesi üzerine Rüzgar Çetin hakkında verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası yeniden ele alındı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık Rüzgar Çetin katıldı. İnşaat ve dekorasyon işleriyle uğraştığını belirten Çetin, “Mahkemenizde yargılandım. Mahkumiyetimde hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulandığı doğrudur. Bana deneme süresi tanınmıştır. Fakat ben öngöremediğim, sakınamadığım şartlarda işlemediğim bir suçtan mahkum oldum. Orada da kendimi korumak için davrandım. Yoksa deneme süresi iyi halli geçirdim. Pişmanım” dedi.

1 YIL 8 AYLIK HAPİS CEZASI AÇIKLANDI

Mahkeme, sanık Rüzgar Çetin’in deneme süresini kurallarına uygun geçirmeyerek kasıtlı bir suçtan mahkum olduğunu ve bu mahkumiyetin kesinleştiğini belirterek eski verilen hükmün açıklanmasına karar verdi. Mahkeme, Çetin hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kaldırarak daha önce yaralama suçundan verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezası hükmünü açıkladı.
(DHA)
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