Şenol Güneş: Kazanmak için çıkıyoruz

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş, finalde finale çıkmak için kozlarını paylaşacak. İlk maç 2-2 biterken, finale çıkan takım Akhisarspor ile oynayacak. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, ''Futbol oynamak ve kazanmak için çıkıyoruz'' dedi.

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Biz her maça güzel futbol oynamak ve kazanmak için çıkıyoruz, bugün de öyle olacak. Rakibimizin de iyi oyuncuları var, bizim de var. Umarım izleyenler, oynayanlar keyif alır. Tabii ki kazanmak istiyoruz.Atiba ile Vagner Love'un sakatlıkları var. Vagner Love idmanlara başladı ama henüz hazır değil. Atiba'nın da geçen maçtan bir rahatsızlığı var.