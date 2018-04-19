Şenol Güneş'in doktorundan ilk açıklama

Osman Yılmaz'ın Şanlıurfa at yarış tahminleri
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19 Nisan 2018, Perşembe 23:46 20 Nisan 2018, Cuma 01:42
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ÖNE ÇIKANLAR
30. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|30
|63
|2
|Beşiktaş
|30
|62
|3
|Medipol Başakşehir
|30
|62
|4
|Fenerbahçe
|29
|57
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|30
|46
|6
|Göztepe
|30
|44
|7
|Demir Grup Sivasspor
|30
|44
|8
|Kayserispor
|30
|44
|9
|Kasımpaşa
|30
|40
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|30
|38
|11
|Bursaspor
|30
|36
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|30
|35
|13
|Antalyaspor
|29
|35
|14
|Atiker Konyaspor
|30
|32
|15
|Aytemiz Alanyaspor
|30
|32
|16
|Osmanlıspor FK
|30
|32
|17
|Gençlerbirliği
|30
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|30
|12
Öyle iyi rol yapıyor ki. Görende kamyon çarpmış zanneder. Yere düştüğü andan itibaren görüntüleri izleyin. 1 Damla kan yok. Hasan Çetinkayanın kafası yarıldığında çekilen fotoğraf jozef de souza haberinde var. Kan akmayan yere 5 dikiş ve kafa travması öylemi ? Bizlerde saf'ız ya. YEDİK. Bravo Şenol GÜNEŞ, Bravo Tolga ZENGİN. Çok iyi oynadınız rolünüzü.
korner kullanilirkende tolga ve senol hocami vardi ortada bisey yokken taraftariniz atesi yakti yada hala 10 kisi kalsada galip gelememe korkusu yada baska faktorler gozlukleri cikarinda bakin...