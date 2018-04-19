Şenol Güneş'in doktorundan ilk açıklama

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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin 57. dakikasında bir taraftar ile tartışan Tolga’yı sakinleştirmeye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasına tribünden atılan yabancı madde isabet etti.Acı içinde yerde kalan Şenol Güneş, daha sonra soyunma odasına götürüldü. Burada kafasına 5 dikiş atılan tecrübeli teknik adam, sedyeye konularak ambulansla Fulya Acıbadem Hastanesi'ne götürüldü.Prof.Dr. Yunus Aydın, Şenol Güneş'in son durumuyla ilgili "Şenol Güneş'in tomografide beyinde önemli bir hasar yok. Sadece sarsıntı geçirdi. Bu gece müşade altında tutacağız. Yarın büyük ihtimalle taburcu ederiz. Hayati bir tehlike söz konusu değil. Şenol hoca benim hastamdır ve eskiden dostluğumuz var. Basit bir kafa travması olarak görüyoruz. Bilinci gayet iyi. Muayenesinde problem yok. Şuuru tamamen açık." açıklamalarında bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil edilen Fenerbahçe derbisinde başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.