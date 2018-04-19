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Şenol Güneş'in doktorundan ilk açıklama

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylarda yaralanan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli teknik adamın doktoru Prof.Dr. Yunus Aydın, son durum ile ilgili konuştu.

20 Nisan 2018, Cuma 01:42

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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin 57. dakikasında bir taraftar ile tartışan Tolga’yı sakinleştirmeye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasına tribünden atılan yabancı madde isabet etti.

Acı içinde yerde kalan Şenol Güneş, daha sonra soyunma odasına götürüldü. Burada kafasına 5 dikiş atılan tecrübeli teknik adam, sedyeye konularak ambulansla Fulya Acıbadem Hastanesi'ne götürüldü.

Prof.Dr. Yunus Aydın, Şenol Güneş'in son durumuyla ilgili "Şenol Güneş'in tomografide beyinde önemli bir hasar yok. Sadece sarsıntı geçirdi. Bu gece müşade altında tutacağız. Yarın büyük ihtimalle taburcu ederiz. Hayati bir tehlike söz konusu değil. Şenol hoca benim hastamdır ve eskiden dostluğumuz var. Basit bir kafa travması olarak görüyoruz. Bilinci gayet iyi. Muayenesinde problem yok. Şuuru tamamen açık." açıklamalarında bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güneş'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil edilen Fenerbahçe derbisinde başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





2 YORUM GİRİŞ YAP
  • Tncylmz 20.04.2018 01:13:33
    1

    Öyle iyi rol yapıyor ki. Görende kamyon çarpmış zanneder. Yere düştüğü andan itibaren görüntüleri izleyin. 1 Damla kan yok. Hasan Çetinkayanın kafası yarıldığında çekilen fotoğraf jozef de souza haberinde var. Kan akmayan yere 5 dikiş ve kafa travması öylemi ? Bizlerde saf'ız ya. YEDİK. Bravo Şenol GÜNEŞ, Bravo Tolga ZENGİN. Çok iyi oynadınız rolünüzü.

  • static1903 20.04.2018 02:19:42
    2

    korner kullanilirkende tolga ve senol hocami vardi ortada bisey yokken taraftariniz atesi yakti yada hala 10 kisi kalsada galip gelememe korkusu yada baska faktorler gozlukleri cikarinda bakin...

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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
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1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
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11 Bursaspor 30 36
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13 Antalyaspor 29 35
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