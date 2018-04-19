Seleznov kabusu!

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Malene Pedersen yine Galatasaray maçında...





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Karabük forması, Akhisar forması fark etmiyor... Seleznov, Galatasaray’a karşı çıktığı her maçta gol atıyor... 32 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, bu sezon 3 maçta Cim Bom’un rakibi oldu, dün akşam fileleri 2 kez havalandırıp 4 gole ulaştı.Böylece Galatasaray, Seleznov’un Türkiye’de en fazla gol attığı takım konumuna geldi. Tecrübeli futbolcu Aslan’ı kupanın dışına iterken, Akhisar’ı finale taşıyan isim olmayı başardı. Seleznov, 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:“Artık gözümüzü kupaya diktik. Eğer finalde kaybedersek kimse bizi konuşmaz, sadece kazananlar konuşulur. İlk maçtan dolayı bir dezavantajımız vardı. Futbolda her şey olabiliyor. Rakibimiz bizden kaliteli olsa da biz inancımızı gösterdik.”