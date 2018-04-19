Satranç Ligi’nin 6. etabında kazananlar belli oldu

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’nın,işbirliğinde organize ettiği’nin 6. etabı tamamlandı. Etabın sonunda ilkokul kategorisinde Derince Turgut Reis İlkokulundan Halil Maden, Ortaokul kategorisinde İzmit Özel Atafen Ortaokulundan Alperen Sel ve lise kategorisinde Körfez Fen Lisesi’nden Süha Özel birinci oldu.İlkokul, Ortaokul, Lise kategorisinde düzenlenen ligin 6. etabı Başiskele Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Cumartesi ve Pazar günü süren ve zevkli mücadelelere sahne olan etabın sonunda dereceye girenler belli oldu. Dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.Öte yandan üyükşehir Okullar Arası Satranç Ligi, Haziran ayına kadar devam edecek. Satranç Ligi’nin 7. Etabı ise Mayıs ayında yapılacak. 8 etap sonunda, okulların en iyi üç sporcusunun tüm etaplardaki puanları toplanarak, her kategoride, en iyi üç sporcusu olan okula ödül verilecek. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde birinci olan okullara bilgisayar, ikinci olan okullara fen laboratuvarı, üçüncü olan okullara ise kütüphane yapılacak.