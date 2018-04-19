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Şampiyon Galatasaray yurda döndü

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde 90-68 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda İtalya’nın Reyer ekibine 72-65 yenilmesine rağmen şampiyon olan Galatasaray, yurda döndü.

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Şampiyon Galatasaray yurda döndü
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde 90-68 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda İtalya’nın Reyer ekibine 72-65 yenilmesine rağmen şampiyon olan Galatasaray, yurda döndü.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve bazı yöneticilerin yer aldığı sarı-kırmızılı kafileyi, Atatürk Havalimanı’nda bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, tezahüratlarla oyuncular ile teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önemli bir başarı elde ettiklerini dile getirdi.

Maljkovic, sezon içinde yaşadıkları sıkıntılara rağmen takım olarak ayakta kalmayı başardıklarını belirterek, "Bir noktadan sonra vazgeçmemeye karar verdik. Avrupa Kupası’nda da elimize böyle bir şans geldiği anda herkes daha çok çalıştı. Dolayısıyla takım olarak vazgeçmemenin ödülünü aldık. Galatasaray forması için savaştık ve kupayı almayı başardık." ifadelerini kullandı.

Marina Maljkovic, gelecek planlarıyla ilgili bir soru üzerine, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın gelecek planlarının ne olması gerektiğine dair açık bir cevap verildiğini düşünüyorum. Yönetimimiz de geldiği günden beri sıkı çalışıyor. Dolayısıyla takımın, ne kadar çok sevildiğine şahit olduğunu düşünüyorum. Zaten Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ilk maç da bunu iyi yansıttı. Dolayısıyla mantık çerçevesinde gelecek planlarımızı yapacağız." diye konuştu.

Kulüp kariyerinde ilk Avrupa kupasını kazandığını aktaran Maljkovic, "Bunun için çok mutluyum. Ancak daha yapılması gereken çok şey var. Umarım bu kulüp için daha önemli başarılara imza atarız." şeklinde görüş belirtti.

Işıl Alben: "Harika bir sonuç oldu"

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Işıl Alben de güçlü bir rakip karşısında kupayı kazandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Taraftarımıza armağan olsun. Başkanımız ve yönetim kurulumuza, gelip bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Sezon zor oldu ama başantrenörümüz Maljkovic hiçbir zaman pes etmemize izin vermedi. Her zaman bize destek oldu ve kupayı kazanacağımıza bizi inandırdı. Harika bir sonuç oldu, Avrupa’da üçüncü kupamız. Camiamıza armağan olsun. "

Galatasaray ile üçüncü kez Avrupa’da şampiyonluk yaşayan Işıl Alben, "Çok şükür bana böyle bir şey nasip oldu. Ben takımda olmasam ve Galatasaray, Avrupa şampiyonluğu kazansa aynı duyguları hissederim. Biz hepimiz gelip geçiciyiz asıl önemli olan Galatasaray." değerlendirmesinde bulundu.

ABD’li oyuncu Allie Quigley de kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Çılgınca bir sezon oldu. Böyle bir sezonu kupayla taçlandırmak bizim için çok önemliydi." şeklinde görüşlerini aktardı.

AA


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