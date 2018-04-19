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Şair Gençer O'nun Ankara at yarış tahminleri

Ankara at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Şair Gençer O günün programını değerlendirdi.  

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Şair Gençer O'nun Ankara at yarış tahminleri
19 Nisan Perşembe Ankara at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Şair Gençer O günün programını değerlendirdi.
 
Ankara’da Belkıs isimli kısrağın Turbo’dan olan yavruları FALEZ ve AKAĞAÇ öne çıkıyor
 
1.Ayak: 2000 metrede yapılacak olan bu koşuda ilk olarak söylenmesi gereken son yarışı itibariyle tüm katılımcılar 5’incilikten daha iyi yarış sonucu alamamıştır. Bu durumda atların genel kariyer başarılarını dikkate almak ve son idman durumlarına bakmak yerinde olacaktır. Bursa’da idman yapan Fıratın Öfkesi 31 Mart’ta 1000 geçişi 1.09.8 olan işi ile ve 10 Nisan’daki sprinti ile iyi gözükmüş olup favorimdir. Bu mesafeyi iyi koşan Gülenefe, Çelekan, Makber Gülü ve Oğlum Ejder şans verdiğim diğer atlardır.
 
2.Ayak: Mesafesi 1400 olan yarışta çok formda bir isim yok. Adana’dan hazır gelen Bogdanovic, yine Adana’da son işinde 1.16.8 – 1.02.5 rahat olarak tespit edilen çalışması farklı olan Sagami ilk dikkate alacağım atlardır. Bu tip mesafeleri çok iyi koşan Strike Hard kesinlikle ihmal edilmez. Son yarışında tatminkar koşan Excellence ve Sky master diğer şans verdiğim atlardır.             
 
3.Ayak: İzmir’de yaptığı koşularında tamamen kendine gelen Nilsultan ikincilik serisini bu koşu ile bitirebilir. Mesafeye olan adaptasyonu ile Nilsultan favorimdir. Matador Kız en ciddi rakibidir. Hata yapan olursa Stay Strong durumu değerlendirir.        
 
4.Ayak: 6 Mart günü koşan Falez o gün verdiği aradan sonra iyi koşmuştu. 14 koşuda start alıp 7 birinciliği bulunan bu atın kum pistte henüz kazanamamış olması ilginç bir istatistik vermektedir. 11 çim koşuda 7 birincilik yapan kısrak ilk kum birinciliğini 1200 metrede elde eder.       
 
5.Ayak: Son yarışında nihayet beklendiği gibi koşan Akağaç ikinci kez uzak arklı bir yarış kazandı. Ana-baba bir kardeşi olan ablası Falez bir önceki yarışta start alıyor olup üst üste kazanıp çifte yapabilirler. Tek yazmayanlar Astrakhan veya Eseralp’i değerlendirsin.       
 
6.Ayak: günün kapanışını Maiden bu yarış ile yapacağız ve yeterli pişkinliği olan Fırtınam A.Çelik idaresinde favorimdir. Dedemanbeyi, Çıkmazoğlu, Gönlüyiğit ve Sinyor şans verdiğim safkanlardır.  
 
 
4,1,6,2,7 // 1,9,2,8,5 // 2,1,5 // 4 // 1 // 11,4,3,6,8
 


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    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
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    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
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