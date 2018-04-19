Saha avantajı Jazz’a geçti

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SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Jazz’ın çaylak oyuncusu, 13’ünü son çeyrekte attığı 28 sayının yanı sıra 6 da ribaunt aldı.22 sayı, 9 asist, 7 ribaunt, Derrick Favors 20 sayı, 16 ribaunt ve Rudy Gobert 13 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla galibiyette önemli rol oynadı.Thunder’da19 sayı, 13 asist, 9 ribaunt, 4 top çalma, Paul George 18 sayı, 10 ribaunt, 3 blok ve Carmelo Anthony 17 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.AA