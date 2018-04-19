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Rıdvan Dilmen: Bu sportif bir olay değil!

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, çıkan tribün olayları nedeniyle tatil edildi. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ise yaşanan olayların yalnızca sportif bir şekilde açıklanamayacağını savundu.

20 Nisan 2018, Cuma 06:54

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Rıdvan Dilmen: Bu sportif bir olay değil!
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 57'nci dakikasında oyun durdu. Beşiktaş'ın yedek kalecisi Tolga Zengin, yedek kulübesinin arka tarafında yer alan sarı lacivertli taraftarlar ile sözlü tartışmaya girdi. Araya girmeye çalışan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına tribünlerden sahaya atılan yabancı madde isabet etti. Tecrübeli teknik adam şiddetli gelen yabancı maddenin kendisine isabet etmesi ile yerde kaldı. Daha sonra soyunma odasına giden Güneş'in başına 5 dikiş atıldı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olaylar neticesinde maç hakem tarafından tatil edildi.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen olayları değerlendirdirirken, şu ifadeleri kullandı:

"Detayları incelenir inşallah. Daha reklamlar bu. Bismillah bakalım. Bu süreçler böyle kolay süreçler değil. 6-7 yıldır spora atılan eller var. Temizlenmeyen eller var. Bu eller kırılmazsa, kesilmezse bu olaylar sürer. Her camia için geçerli. Her sportif ve sportif alan dışında da bu eller kesilmeli. Yarısı bile kesilmedi daha."

BU SPORTİF BİR OLAY DEĞİL

"Çok çirkin bir gün olarak tarihe geçecek. Devletin bu dakikadan itibaren bir şeyler yapması lazım. Bu sadece sportif bir olay değil. Bu normal bir olay değil. Kupayı alsanız ne olur, almasanız ne olur.. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Bu sporun dışında bir olay. Sporun içine her şeyi soktular maalesef. Bir de böyle açık kanalda maç. Büyük camialar maç yapıyor. Mis gibi!"
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2 YORUM GİRİŞ YAP
  • drnuri 20.04.2018 02:05:04
    1

    Profesyonel bi futbolcu olan Volkan kardeşimiz,her statta küfür yese bile seyirciyle muhatap olmuyor..olsa seyirci tahrik olacak. kırmızı kart yiyecek.buna tüm takımlar uyuyor..peki seyirciyle muhatap olmama kriterine herkes uymak zorunda değil mi..

  • drnuri 20.04.2018 17:57:55
    2

    rıdvan hocam diğer takımlarla ilgili neler neler yaşandı geçmişte.keşke olmasaydı iyiydi ama olmuş artık,denip geçiştirildi.fenere ceza gelirse çifte standart olacak,istifalar gündeme gelebilir diye düşünüyorum acizane fikrim.geçmişteki hatalarla kıyaslanırsa,bu solda sıfır kalıyor.kurşunlanma,hakem tutma,volkana atılan cisimler..vb.. Allah kardeş olduğumuzu unutturmasın..amin.

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21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
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