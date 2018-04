Rıdvan Dilmen: Bu sportif bir olay değil!

İlişkili Haber

ilearasında oynananmaçının 57'nci dakikasında oyun durdu. Beşiktaş'ın yedek kalecisi, yedek kulübesinin arka tarafında yer alan sarı lacivertli taraftarlar ile sözlü tartışmaya girdi. Araya girmeye çalışan Beşiktaş Teknik Direktörü'in kafasına tribünlerden sahaya atılan yabancı madde isabet etti. Tecrübeli teknik adam şiddetli gelen yabancı maddenin kendisine isabet etmesi ile yerde kaldı. Daha sonra soyunma odasına giden Güneş'in başına 5 dikiş atıldı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olaylar neticesinde maç hakem tarafından tatil edildi."Detayları incelenir inşallah. Daha reklamlar bu. Bismillah bakalım. Bu süreçler böyle kolay süreçler değil. 6-7 yıldır spora atılan eller var. Temizlenmeyen eller var. Bu eller kırılmazsa, kesilmezse bu olaylar sürer. Her camia için geçerli. Her sportif ve sportif alan dışında da bu eller kesilmeli. Yarısı bile kesilmedi daha.""Çok çirkin bir gün olarak tarihe geçecek. Devletin bu dakikadan itibaren bir şeyler yapması lazım. Bu sadece sportif bir olay değil. Bu normal bir olay değil. Kupayı alsanız ne olur, almasanız ne olur.. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Bu sporun dışında bir olay. Sporun içine her şeyi soktular maalesef. Bir de böyle açık kanalda maç. Büyük camialar maç yapıyor. Mis gibi!"