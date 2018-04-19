Rıdvan Dilmen: Bu sportif bir olay değil!

Osman Yılmaz'ın Şanlıurfa at yarış tahminleri
- MENÜ
- MENÜ
ŞİFREMİ UNUTTUM
Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.
AKTİVASYON KODU TALEBİ
Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.
ÜYE GİRİŞ DURUM
19 Nisan 2018, Perşembe 22:13 20 Nisan 2018, Cuma 06:54
SON DAKİKA
ÖNE ÇIKANLAR
30. Hafta
2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|30
|63
|2
|Beşiktaş
|30
|62
|3
|Medipol Başakşehir
|30
|62
|4
|Fenerbahçe
|29
|57
|GENİŞLET
|5
|Trabzonspor
|30
|46
|6
|Göztepe
|30
|44
|7
|Demir Grup Sivasspor
|30
|44
|8
|Kayserispor
|30
|44
|9
|Kasımpaşa
|30
|40
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|30
|38
|11
|Bursaspor
|30
|36
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|30
|35
|13
|Antalyaspor
|29
|35
|14
|Atiker Konyaspor
|30
|32
|15
|Aytemiz Alanyaspor
|30
|32
|16
|Osmanlıspor FK
|30
|32
|17
|Gençlerbirliği
|30
|30
|18
|Kardemir Karabükspor
|30
|12
Profesyonel bi futbolcu olan Volkan kardeşimiz,her statta küfür yese bile seyirciyle muhatap olmuyor..olsa seyirci tahrik olacak. kırmızı kart yiyecek.buna tüm takımlar uyuyor..peki seyirciyle muhatap olmama kriterine herkes uymak zorunda değil mi..
rıdvan hocam diğer takımlarla ilgili neler neler yaşandı geçmişte.keşke olmasaydı iyiydi ama olmuş artık,denip geçiştirildi.fenere ceza gelirse çifte standart olacak,istifalar gündeme gelebilir diye düşünüyorum acizane fikrim.geçmişteki hatalarla kıyaslanırsa,bu solda sıfır kalıyor.kurşunlanma,hakem tutma,volkana atılan cisimler..vb.. Allah kardeş olduğumuzu unutturmasın..amin.