Real Madrid-Athletic Bilbao maç sonucu: 1-1

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İspanya La Liga'nın 33. hafta mücadelesinde Real Madrid Santiago Bernabeu'da Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.Mücadeleye hızlı başlayan taraf deplasman ekibi Athletic Bilbao oldu ve 14. dakikada Inaki Williams ile 1-0 öne geçti.İlk yarı bu sonuçla sona erdi.Ev sahibi Real Madrid rakibine karşı bir türlü üstünlük sağlayamadı ve rakip savunmayı geçmekte bir hayli zorlandı.Mücadelenin son anlarında baskısını Los Galacticos, Athletic Bilbao kalesini ablukaya aldı.Mücadelede dakikalar 87'yi gösterdiğinde Modric'in ceza sahası dışından attığı şutu içeride tamamlayan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo oldu.Portekizli yıldızın golü aynı zamanda maçın da skoru oldu ve maç 1-1'lik eştilikle sona erdi.Alınan bu sonuçla Real Madrid puanını 68'e, Athletic Bilbao da puanını 40'a yükseltti.