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Ravcı, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada,karşılaşmasının hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü, tamamen bu maça odaklandıklarını kaydetti.Beşiktaş’ın güçlü bir takım olduğunu belirten, "Beşiktaş deplasmanından puan almak için elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş şampiyonluğa oynayan bir ekip, biz de deplasmanda güzel sonuçlar alan bir takımız. Maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz, futbolcularımız da ellerinden geleni yapacak. Sonuç ne olursa olsun centilmence bir maç olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Öte yandan, Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktöryönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ve pas çalıştı.AA