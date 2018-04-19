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PFDK'dan Galatasaray'a kötü haber!

PFDK, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray-Başakşehir maçında gerçekleşen çirkin ve kötü tezarühat nedeniyle Galatasaray'a ceza verdi.

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PFDK'dan Galatasaray'a kötü haber!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a Başakşehir maçında gerçekleşen çirkin ve kötü tezarühat nedeniyle 50 bin TL para cezası, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı alt, 101, 102, 123, 124, 125, güney kale arkası 119, 120, 121, kuzey kale arkası 105, 106, 107 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin, biletlerinin 1 maçlığına men edilmesine karar verdi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:
 
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 19.04.2018 tarih ve 70 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
 
1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 15.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT 101, 102, 123, 124, 125, GÜNEY KALE ARKASI 119, 120, 121, KUZEY KALE ARKASI 105, 106, 107 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
 
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nin, 15.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
3- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 15.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
4- ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ABDURRAHMAN BAYSANGUR'un, 15.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
5- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü antrenörü ÖNDER ENGİN'in, 15.04.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına larar verilmiştir.


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20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

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      -  
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1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
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13 Antalyaspor 29 35
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