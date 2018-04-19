Olympiacos: 78 - Zalgiris Kaunas: 87

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Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off eşleşmesinin ilk maçında Litvanya temsilcisi, deplasmanda karşı karşıya geldiği Yunan ekibi'u uzatma sonunda 87-78 mağlup etti.Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Olmypiacos, ilk çeyreği 23-12 önde tamamladı.İkinci çeyrekte Zalgiris'in farkı azaltma çabalarına rağmen ilk yarı 38-32 sona erdi.Üçüncü çeyrekte farkı daha da azaltan Zalgiris, son periyoda 56-53 girmeyi başardı.Son çeyrekte geriden gelen Zalgiris, 53 saniye kala Milaknis'in üçlüğüyle 69-72'lik üstünlüğü yakaladı. Fakat Olympiacos, 37 saniye kala Spanoulis'ten bulduğu üçlük isabetiyle karşılaşmayı uzatma periyoduna taşıdı.Uzatmada 6-15'lik üstünlük yakalayan Zalgiris, karşılaşmadan 78-87 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.Olympiacos'ta25 sayı, 9 asist ile yıldızlaşırken12,11 sayıyla maçı tamamladı.Zalgiris Kaunas'ta21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken20,16 sayıyla oynadı.