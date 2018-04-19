Okçuluk Dünya Kupası'na 14 sporcuyla katılıyoruz

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Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şanghay’da düzenlenecek organizasyonda Türkiye’yi klasik ve makaralı yayda yedişer erkek ve kadın sporcu temsil edecek.Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin’in de yer aldığı kafilede kategorilerinde şu sporcular bulunuyor.Kadınlar klasik yay: Aybüke Aktuna, Gülnaz Büşranur Coşkun, Yasemin Ecem Anagöz ve Fatma Buket AycanErkekler klasik yay: Mete Gazoz, Fatih Bozlar, İbrahim Ethem Gülaçar ve Erdal Meriç DalKadınlar makaralı yay: Gizem Elmaağaçlı, Yeşim Bostan ve Ayşe Bera SüzerErkekler makaralı yay: Demir Elmaağaçlı, Evren Çağıran ve Samet Can YakalıDünya Kupası 2. ayak yarışmaları 20-26 Mayıs tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek.