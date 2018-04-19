Muğla’da Rally Halikarnassos yarışlarına yoğun katılım

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Rally Halikarnassos yarışları başladı.Halikarnas Motorsporları Kulübü ve Bodrum TR Extreme tarafından düzenlenen yarışlara, yurt içi ve yurt dışından 115 yarışmacı katılıyor.Otomobil, motosiklet, UTV, SSV, ATV ve cip kategorilerinde gerçekleştirilen yarışma, Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenen teknik ve idari kontrollerin ardından yapılan seremoniyle başladı.Yerli ve yabancı turistlerin de ilgiyle izlediği etkinlikte tek tek meydandan ayrılan yarışmacılar, ilçenin farklı noktalarında oluşturulan zorlu parkurlarda mücadele etti.Halikarnas Motorsporları Kulübü Başkanı Faysal Şefkatlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dört gün sürecek yarışların uzun etaplardan oluştuğunu söyledi.Yarışmanın ilçeden başlayacağını belirten Şefkatlioğlu, "Bodrum’dan başlayarak Muğla’nın farklı noktalarında devam edecek. Yaklaşık 550 kilometrelik bir etap. Uluslararası bir yarış, büyük bir organizasyon. Yarışmaya Almanya ve Hollanda’dan da yarışmacılar katılıyor." diye konuştu.Yaklaşık 70 aracın yer aldığı yarışlar, özel parkurlardan oluşan farklı yarışmalarla 22 Nisan’a kadar devam edecek.