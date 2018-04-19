Milli judocular Çekya ve Tunus’ta

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Judoda, Ümit Kadın Milli Takımı Çekya’da, Ümit Erkek Milli Takımı da Tunus’ta 21-25 Nisan’da tatamiye çıkacak.Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler Tunus’taki Afrika Kupası, kadınlar ise Çekya’daki Avrupa Kupası müsabakalarında Türkiye’yi temsil edecek.Türk Milli Takımları, müsabakaların ardından 2 ülkede ortak antrenman çalışmasına katılacak.Çekya’da mücadele edecek Kadın Milli Takım sporcuları ve sıkletleri ise şöyle:40 kilo: Müberra Güneş44 kilo: Merve Azak48 kilo: Buketnur Karabulut52 kilo: Kübra Şenyayla, Eda Karademir57 kilo: Hasret Bozkurt, Habibe Afyonlu, Dilay Tekin70 kilo: Mine Kalender, Hilal ÖztürkTunus’ta tatamiye çıkacak Erkek Milli Takımı’ndaki isimler de şunlar:50 kilo: Emirhan Karahan, M. Ali Demirel, Soner Kumtaş, Berat Bahadır55 kilo: Abdülaziz Kara60 kilo: Salih Yıldız66 kilo: Umalt Demirel81 kilo: A. Burak Çuhadar90 kilo: F. Enes Acet90 kilo: Ö. Kemal Aydın, Çağrı Doğan