Milan'da Hakan Çalhanoğlu şoku!

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'da forma giyen milli futbolcumuz'yla ilgili İtalyan basınından üzücü bir haber geldi.Takımının dünile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta yedek soyunan Hakan'ın diz bağlarından sakatlık geçirdiği iddia edildi.İtalya'da yayım yapan'un paylaştığı habere göretarafından riske edilmeyen yıldız futbolcu yapılacak kontrollerin ardından hafta sonunda da takımdaki yerini alamayabilir.Milan, cumartesi günü'da'yu ağırlayacak.