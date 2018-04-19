Menemen Belediyespor stres yapmayacak





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Çok zorlu bira deplasmana çıkacaklarını belirten Kaya, "Her iki takımda üzerindeki baskıyla oynayacak. Bucaspor saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyecek. Rakibimiz taraftar desteğini de arkasına alacak. Zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Biz sadece kendi işimize bakmalıyız. Hakemle ve rakiple uğraşmadan, sakin kalarak futbolumuzu oynayacağız. Güçlü bir takımız, yeterli deneyime sahibiz. Bitime 3 hafta kala beraberliğe dahi tahammülümüz yok. Kazanıp lider Hatayspor'un hata yapmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan sol bek Yasin dışında eksik yok.