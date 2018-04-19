Manisa’yı Atlı Ciritte Selendi Zafer temsil edecek

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Vali Muzaffer Ecemiş Cirit sahasında 3 gün devam eden müsabakalar nefesleri kesti. Selendili cirit severlerin akın ettiği müsabakalarda 4 takım kıyasıya yarıştı. Manisa’yı Cirit liginde temsil etmek için Selendi Beypınar, Selendi Atlı, Zafer Atlı ve Selendi İnnice Gençlik Atlı spor kulüpleri bir birleri ile 40’ar dakikalık 2 devre halinde günde 2 maç üzerinden puan usulü ile karşılaştı. Müsabakalar sonucu 3 maçını da kazanan Selendi Zafer Atlı Cirit takımı Manisa’yı temsil etme hakkını kazandı.Selendi’nin de aralarında bulunduğu 13 İlde yapılan müsabakalarda 1. olan takımlarla Selendi Zafer Atlı Cirit Takımı Uşak, Erzurum, Denizli ve Malatya'da ileriki bir tarihte yapılacak olan Şampiyonlar Ligine çıkmak için yarışacak. Selendi Zafer Atlı Cirit takımı son maçta 1 önceki maçta kırmızı kart görerek 4 sporcunun cezalı duruma düşmesiyle sıkıntı yaşayan Beypınar Atlı cirit takımını 15,5- 10 yendi. Diğer maçta ise Selendi Atlı Cirit takımı rakibi İnnice Gençlik takımının sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip geldi.Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit As Başkanı Mehmet Özgül’ün de takip ettiği müsabakaların hakemliklerini Uşak Bölgesi hakemleri yaptı. Zafer Atlı Cirit Takımı kaptanı ve Başkanı Halil İbrahim Sarı, katılan tüm takımları tebrik ederken, "Güzel müsabakalar oynandı. Manisa ve Selendi’yi iyi şekilde temsil edeceğiz. Diğer illerden gelen takımlarla karşılaşacağız. Bu müsabakalarda da başarılı olup kupa ve madalyalarla ilçemize döneceğiz" dedi.