Liverpool - Roma maçı şifresiz hangi kanalda, saat kaçta?

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heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir tarafta'i deviren Klopp yönetimindeki Liverpool. Diğer tarafta Barcelona engelini aşan Cengiz Ünderli... İlk maç İngiltere'de oynanacak. Liverpool ev sahibi avantajını kullanarak tur için şansını artırmak istiyor. Cengiz Ünderli Roma ise evinde oynayacağı maç öncesinde avantajı yakalamak istiyor.'de başlayacak mücadele'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...Cengiz Ünder'li Roma bir önceki turda deplasmanda 4-1 yenildiği Barcelona'yı 3-0'lık flaş skorla devirerek büyük bir sürprize atmış ve adını yarı finale yazdırmıştı.Manchester City'yi iki maçta da yenerek yarı final biletini cebine koyan Muhammed Salah'lı Liverpool'da Roma'nın rakibi olmuştu.UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final serisinin diğer ayağında ise Real Madrid ile Bayern Munih eşleşmişti.