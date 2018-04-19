LeBron öyle istedi, seri eşitlendi

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NBA play-off’larına 3 maçla devam edildi.ilearasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi 2. karşılaşmasını, 100-97 ev sahibi Cavaliers kazandı.Seriye denge getiren Cavaliers’ın yıldız oyuncusu LeBron James, 46 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle "double double" yaptı. Play-off kariyerindeki 20’nci 40 sayılık performansına imza atan James, bu alanda 2. sırada yer alan Jerry West’i yakaladı. NBA play-off tarihinde 40 sayı barajını en fazla geçen oyuncu unvanını, 38 kezle Michael Jordan elinde tutuyor.Cavaliers’ta Kevin Love 15 sayı, 8 ribaunt, Pacers cephesindeyse Victor Oladipo 22 sayı, 6 asist, Myles Turner 18 sayı, 5 ribaunt ve Darren Collison 16 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üretti.AA