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Koridor yankılandı! Fatih Terim çılgına döndü!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maça neşeli başlamıştı. Üst üste gelen goller sonrasında morali bozulan tecrübeli çalıştırıcı ilk yarı biterken kenardan adeta esip gürledi.

19 Nisan 2018, Perşembe 10:49

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Kenardan oyunculara sert direktifler veren kurt çalıştırıcı, 3 değişiklik yapsa da hezimetin önüne geçemedi. Maç sonunda Fatih Terim'in hedefinde hakemler vardı. Terim soyunma odasında Barış Şimşek'e yüksek sesle sitemde bulundu.

"ÖLÜYÜ DİRİLTTİNİZ"

Galatasaray’ın kupada Akhisarspor’a elendiği maçın ardından sarı kırmızılı takımın teknik patron Fatih Terim adeta çılgına döndü. Terim maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odası koridorlarında hakem Barış Şimşek ve ekibine çok sert tepki gösterdi. Basın mensuplarının mix-zone alanına alınmadığı o anlarda, koridorlar Terim’in ‘Ölüyü dirilttiniz’ sözleriyle yankılandı. Soyunma odası koridorları o anlarda adeta ölüm sessizliğine bürünürken, deneyimli teknik adamın sert tepkisi sonrası sesinin kısıldığı da dikkatlerden kaçmadı.
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Terim maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

Bundan daha önemli bir sürpriz yok. Beklenmedik bir sonuçtu. Allah insanlara şans veriyor, siz bunu kullanmazsanız oyunun dışında kalıyorsunuz. Dolayısıyla ilk yarı 2-0 geriye düştük, ikinci yarı biraz daha rakibi sıkıştıran bir oyun oynadık ama yeterli kadar mücadele ettiğimizi ,pozisyon bulduğumuzu söyleyemem. Galatasaray olan her kupada saha içinde isteği, disiplini ve ruhu olan bir takımdır. Mağlubiyet futbolun içinde vardır, beni en çok üzen bu ruhu sahada görememektir. Değişiklik yaptığım 10 oyuncu Galatasaray'ın lisanslı oyuncusu. O yüzen muhakkak ki ligdeki son 5 maç esas odağımız bizim ama bu kupayı boşladık düşüncesinde değildik.

Tebrik ederim Akhisar'ı başarılar diliyorum. Çok da güzel mücadele ettiler. Beni üzen Galatasaray ruhunun sahada olmayışıdır. Burada hatalı benim, ben böyle bir takım çıkardım. Güvendim, yine de güveneceğim, çünkü buna mecburum. Sezonu onlarla bitireceğiz çünkü. Ben Galatasaraylılar'la birçok şey paylaşacağım Haziran'da. Onlar beni anlıyor. Onlardan şu son 5 maçta bize yardımcı olurlar mı, biraz da bölüşerek devam edersek bizim için ekonomik olacaktı. O beklentiyi bulamamanın üzüntüsü içindeydim.
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Fatih Terim ile Maicon arasında da enteresan bir olay yaşandı. Kırmızı kart gören Brezilyalı soyunma odasına gidiyordu. Fatih Terim oyuncusuna el işaretleri yaparak, "Nereye gidiyorsun" dedi. Bu durumu gören Hasan Şaş hızla hocanın yanına geldi Kırmızı kart gördüğünü söyledi.

Hasan Şaş ile taraftarlar arasındaki diyalog da gözlerden kaçmadı. Taraftara daha çok süre olduğunu söyleyen Şaş, olumsuz tezahüratların dinmesini istedi. Fatih Terim Hasan Şaş'ın sakinleşmesini söyledi. Yüksek tansiyon içinde maçı seyreden İmparator, kendisine gelen bir topa sert bir şekilde vurdu. Tecrübeli teknik adam maç sonunda epey üzgündü.

Kaynak: Hürriyet


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1 YORUM GİRİŞ YAP
  • KotS 19.04.2018 10:35:52
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    Nereden geldiği belli olmayan paralarla onlarca transfer yaptı. Böyle eski kafayla yönetilen takımlar şampiyon olmayı hak etmiyor.

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21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
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