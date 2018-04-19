Kadınlar EuroLeague'de Final Four heyecanı

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Kadınlar EuroLeague'de 2017-2018 sezonunun şampiyonu, yarın Macaristan’ın Sopron kentinde başlayacak ve 22 Nisan Pazar günü sona erecek Final Four maçlarıyla belli olacak.Sopron Arena’da gerçekleştirilecek organizasyonda ev sahibi Sopron Basket’in yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi ile Rus takımları UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk mücadele edecek.Dörtlü Final’in ilk maçında Dinamo Kursk ile UMMC Ekaterinburg, TSİ 18.00’de karşı karşıya gelecek. Organizasyonun ikinci maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi ile ev sahibi Sopron Basket karşılaşacak. Bu maç ise TSİ 21.00’de başlayacak.Tek maç eliminasyon sistemine göre yapılacak müsabakalar sonunda kazanan ekipler, 22 Nisan Pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak. Yenilenler ise üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek.