Hilton, Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımını ağırladı

Van’ın beş yıldızlı otellerinden Double Tree By Hilton Van Oteli yöneticileri; Nevşehir ve Malatya'da yapılan play-off müsabakalarında ilk iki takım arasında kalarak 1. lige çıkmayı başaran Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı futbolcuları ve yöneticileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Otelde düzenlenen kahvaltıda konuşan Kulüp Başkanı Kıymet Kurt, 8 yıl futbol oynadıktan sonra aynı takımda iki yıldır kulüp başkanlığı görevini yürütmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. 10 yıldır 2. ligde mücadele ettiklerini ve çaba verdiklerini dile getiren Kurt, “Mücadelemizden asla vazgeçmedik. Başaracağız dedik ve başardık. Bundan sonraki hedefimiz, 1. ligde mücadele edip başarıyı sağlamak ve Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmektir” dedi.Yeterli kadroya sahip olmadıklarını dile getiren Kurt, “Şu anda maddi anlamda çok eksiğimiz var. Takım oyuncularımız iyi ama yeterli kadroya sahip değiliz. Takviyelerimiz olacak. Bunun için Hakkari olsun, Van olsun tüm bölgemizdeki kamu kurumlarının bize destek olmalarını istiyoruz. İnanıyorum ki onların desteği ile çok daha büyük başarılara imza atacağız” ifadelerini kullandı.Double Tree By Hilton Van Otelinin kendilerini ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Kurt, “Bizleri bugün burada en güzel şekilde ağırladıklarından dolayı Double Tree By Hilton Genel Müdürü İrem Tinli Angün başta olmak üzere Otel Satış Sorumlusu Hülyan Elban ve tüm otel çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.Sporcular ise, hedeflerinin 1. ligde başarı elde etmek ve Avrupa’da Türkiye’yi ve Hakkari’yi en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söylediler. Maddi imkanlarının kısıtlı olduğunu da dile getiren sporcular, “Tüm yetkililerimizden maddi ve manevi anlamda bizlere destek çıkmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandılar.Double Tree By Hilton Genel Müdürü İrem Tinli Angün de, “Öncelikle 1. lige yükselen Hakkari Kadın Futbol Takımını tebrik ediyor, bu başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki Hakkari Kadın Futbol Takımı 1. ligde de büyük başarı gösterecek ilimizi ve bölgemizi en güzel şekilde temsil edecektir. Double Tree By Hilton Van Oteli olarak her zaman kadın futbol takımımızın yanında olduğumuzu belirtiyor, 1. ligde kendilerine başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.