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Haliliye Belediye Basketbol takımının büyük başarısı

Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden ve play-off elemelerine kalarak, seride 1-1’lik eşitlik yakalayan Şanlıurfa temsilcisi Haliliye Belediye Spor, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek profesyonel takımı olmanın haklı gururunu yaşıyor.

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Haliliye Belediye Basketbol takımının büyük başarısı
Bölgeye basketbolu sevdiren ve alt yapı çalışmalarıyla gençlere spor alışkanlığı kazandıran Haliliye Belediye Spor, deplasman takımlarına gösterdiği ev sahipliğiyle taktir topluyor.

Kurulduğu yıldan itibaren kademe kademe yükselerek Türkiye Basketbol 2. Ligine çıkan Haliliye Belediye Spor, Ali Ruhi Balkanlı antrenörlüğünde 2017-2018 sezonunda ligi 38 puanla 6’ncı sırada tamamlayarak, play- off elemelerine kaldı. Gösterdiği başarılı performansla diğer takımlarında dikkatini üzerine çeken Haliliye Belediye Spor, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bu alandaki tek temsilcisi. Bölgeyi basketbol alanında en iyi şekilde temsil eden Haliliye Belediye Spor, deplasman için Şanlıurfa’ya gelen takımlara da en iyi şekilde ev sahipliği yapıyor.

Deplasman takımlarına yakından ilgi

Deplasman için kente gelen takımlarla, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol veya Kulüp İkinci Başkanı Şavak Baysan mutlaka görüşerek, rakiplerinin herhangi bir konuda oluşacak taleplerinin de giderilmesini sağlıyor. Ayrıca, maç sonrasında Belediye Başkanı Fevzi Demirkol veya Kulüp İkinci Başkanı Şavak Baysan soyunma odalarını ziyaret ederek, her iki takımın oyuncularıyla da bir araya geliyor.

Tribünler panayır alanı

Haliliye Belediye Spor’un iç saha maçlarında 11 Nisan Spor Salonunda tribünler panayır alanına dönüşüyor. Taraftarlar, ev sahibi olan takımlarını desteklerken, hakem ve rakip takım oyuncularına da çirkin tezahürattan kaçınıyor.

Gençlerin sporla tanışması ve sporu sevmeleri sağlamak amacıyla Haliliye Belediyesi tarafından başlatılan “Haydi gençler maça” projesi kapsamında da, her iç saha maçında kent merkezi ve kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar, minibüslerle müsabakanın yapıldığı salona getiriliyor. Gençler, hem takımlarına destek sağlarken, görevliler tarafından da kendilerine çeşitli hediyeler taktim ediliyor.

Play- off’da son viraj

Türkiye Basketbol 2. Liginde play- off elemelerinde mücadele eden Haliliye Belediye Spor, Edirne Belediye Edirne Spor ile karşılaştığı grupta seride 1-1’i yakaladı. 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 19.00’da yapılacak 3’üncü maçta galip gelerek, finallere çıkmayı hedefleyen Haliliye ekibi, maç için konuk olacağı ilde çalışmalarını sürdürüyor.

İHA


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
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1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
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