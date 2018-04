Haliliye Belediye Basketbol takımının büyük başarısı

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Bölgeye basketbolu sevdiren ve alt yapı çalışmalarıyla gençlere spor alışkanlığı kazandıran Haliliye Belediye Spor, deplasman takımlarına gösterdiği ev sahipliğiyle taktir topluyor.Kurulduğu yıldan itibaren kademe kademe yükselerek Türkiye Basketbol 2. Ligine çıkan Haliliye Belediye Spor, Ali Ruhi Balkanlı antrenörlüğünde 2017-2018 sezonunda ligi 38 puanla 6’ncı sırada tamamlayarak, play- off elemelerine kaldı. Gösterdiği başarılı performansla diğer takımlarında dikkatini üzerine çeken Haliliye Belediye Spor, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bu alandaki tek temsilcisi. Bölgeyi basketbol alanında en iyi şekilde temsil eden Haliliye Belediye Spor, deplasman için Şanlıurfa’ya gelen takımlara da en iyi şekilde ev sahipliği yapıyor.Deplasman için kente gelen takımlarla, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol veya Kulüp İkinci Başkanı Şavak Baysan mutlaka görüşerek, rakiplerinin herhangi bir konuda oluşacak taleplerinin de giderilmesini sağlıyor. Ayrıca, maç sonrasında Belediye Başkanı Fevzi Demirkol veya Kulüp İkinci Başkanı Şavak Baysan soyunma odalarını ziyaret ederek, her iki takımın oyuncularıyla da bir araya geliyor.Haliliye Belediye Spor’un iç saha maçlarında 11 Nisan Spor Salonunda tribünler panayır alanına dönüşüyor. Taraftarlar, ev sahibi olan takımlarını desteklerken, hakem ve rakip takım oyuncularına da çirkin tezahürattan kaçınıyor.Gençlerin sporla tanışması ve sporu sevmeleri sağlamak amacıyla Haliliye Belediyesi tarafından başlatılan “Haydi gençler maça” projesi kapsamında da, her iç saha maçında kent merkezi ve kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar, minibüslerle müsabakanın yapıldığı salona getiriliyor. Gençler, hem takımlarına destek sağlarken, görevliler tarafından da kendilerine çeşitli hediyeler taktim ediliyor.Türkiye Basketbol 2. Liginde play- off elemelerinde mücadele eden Haliliye Belediye Spor, Edirne Belediye Edirne Spor ile karşılaştığı grupta seride 1-1’i yakaladı. 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 19.00’da yapılacak 3’üncü maçta galip gelerek, finallere çıkmayı hedefleyen Haliliye ekibi, maç için konuk olacağı ilde çalışmalarını sürdürüyor.