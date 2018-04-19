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Göztepe ilk peşinde

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü kupa finalisti Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olacak Göztepe, rakibini yenip ikinci yarıda ilk kez seri yakalamayı planlıyor.

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Göztepe ilk peşinde
Geçen hafta Bursaspor galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılılar çıkışını sürdürmek isterken, deplasman fobisini de ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

İkinci yarıda yaşadığı düşüş nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamayan Göz-Göz, kazandığı Sivasspor ve Antalyaspor maçlarının ardından puan kaybetti. Bir türlü ikinci yarıda üst üste galibiyetler alamayan Göztepe yukarılara tırmanma şansını tepti. Ligin ilk yarısında iki kez 4'te 4 yapan İzmir temsilcisi 2018 yılında dış sahada henüz 3 puan yüzü de göremedi.

Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Alanyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarından galip gelemeyen Göztepe, gurbette sadece 2 puanı hanesine yazdırdı. Akhisarspor karşılaşmasının zorlu geçeceğini belirten Teknik Direktör Tamer Tuna takımına güvendiğini söyledi.

Sezonu taraftarı memnun edecek bir konumda bitirmek istediklerini ifade eden Tuna, "Kalan 5 maçın hepsi bizim için çok önemli. Akhisar'da bize yakışan oyunu ortaya koyacağız" dedi. Hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de sakatlıkları bulunan golcü Demba Ba ile sol bek Traore'nin tedavileri sürüyor. Durumu belirsiz olan iki oyuncu takımdan ayrı çalışıyor.

AKHİSARSPOR FİNALE KALDI, GÖZ-GÖZ'DE HESAP ŞAŞTI

SÜPER Lig'deki ilk senesinde hedefini UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak olarak belirleyen Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor'un Galatasaray'ı eleyip finale kalmasıyla endişeye kapıldı. Ligi beşinci bitirip Avrupa vizesi almanın hayallerini kuran Göztepe, 9 Mayıs'ta Akhisarspor'un kupayı müzesine götürmesi halinde amacına ulaşamayacak. Statü gereği Akhisarspor, Türkiye Kupası'nı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılacak ve sezonu beşinci sırada tamamlayan takım uluslararası turnuvada ülkemizi temsil edemeyecek. Ancak ligde ilk 5 içine giremeyen Akhisarspor finali kaybederse UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı bu kez lig beşincisine geçecek. Akhisar'ın kupayı kazanması durumunda Göztepe'nin bir umudu da üst sırasındaki takımlardan birinin Avrupa'dan men edilmesi olacak.

URLA'YA ÖZEL KONUKLAR

Akhisarspor'la pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe özel konukları ağırladı. Anadolu Otizm Vakfı öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sarı-kırmılızılıların ana sponsoru Mahall Bomonti İzmir'in davetiyle idman ziyaretinde bulundu. Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne gelen minikler renkli görüntüler oluştururken, futbolcular ve teknik ekip özel misafirleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 

DHA


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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