Göztepe hentbolde ilk 3’ü hedefliyor

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Bu sezon Avrupa’da EHF Challange Cup’ta son 16 turuna kalan, Türkiye Kupası’nda finalde Beşiktaş Mogaz’a kaybeden Göztepe Hentbol Takımı, cumartesi Serdar Yereli Spor Salonu’nda oynayacağı Selka Eskişehir maçına kilitlendi. Haftaya 4. basamakta giren sarı-kırmızılılar, 3. basamaktaki rakibini devirerek bir üst sıraya yükselmek isterken, Şube Sorumlusu Deniz Durmaz zorlu bir maça çıkacaklarını ancak parkeden galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti. Durmaz, “Türkiye Kupası’nda final oynamamız sebebiyle önümüzdeki sezon yine Avrupa’da EHF Challange Cup’ta oynamayı garantiledik. Ancak bu sezon hedeflerimiz arasında ligi ilk 3’te bitirmek de var. O yüzden Selka Eskişehir’i devirmekten başka bir düşüncemiz yok” ifadelerini kullandı.Zorlu mücadelede taraftar desteğine ihtiyaçlarının olduğunun altını çizen Deniz Durmaz, “Sezonun artık sonuna yaklaşıyoruz. İzmir’de yalnızca 2 maçımız kaldı. Cumartesi günü tüm taraftarlarımızı salona bekliyoruz. Onların desteğiyle çok daha güçlüyüz” diye konuştu.Sezon başında koydukları hedefleri tutturduklarını belirten Durmaz, “Sezona başlarken koyduğumuz hedefler doğrultusunda Avrupa Kupaları’nda son 16 takım arasına kalmayı başardık. Türkiye Kupası’nda da final oynama başarısı gösterdik. Geriye kalan tek hedefimiz sezonu ilk 3’te bitirmek. Bunu da taraftarlarımızla gerçekleştireceğiz” dedi.